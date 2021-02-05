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  4. Ehliyetine el konuldu, başkasının sürücü belgesiyle yakalandı

Ehliyetine el konuldu, başkasının sürücü belgesiyle yakalandı

05.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Mersin’de başkasının ehliyetiyle minibüs kullanırken yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Mersin’de başkasının ehliyetiyle minibüs kullanırken yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şahsın yapılan incelemesinde alkollü araba kullanmaktan 2054 yılına kadar ehliyetine el konulduğu, adli makamlarca 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipleri, bir minibüsü durdurarak, şoförün ehliyetini sorguladı. B.G. isimli ehliyeti sorgulayan polisler, sürücünün tavırlarından şüphelenince kimliğini de istedi. Bunun üzerine şahsın kendilerine verdiği ehliyetin ona ait olmadığı, alkollü araba kullanmaktan ehliyetinin 2054 yılına kadar geçici olarak geri alındığı ve adli makamlarca 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Bunun üzerine şahıs gözaltına alınarak, ilgili birimlere teslim edildi.

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