Ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Ceza yazılmasın diye söyledikleri 'pes' dedirtti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, farlarının yanmamasından şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

EHLİYETİNİN OLMADIĞI ANLAŞILDI

Yapılan kontrolden sürücü Doğuş E.’nin ehliyetinin olmadığı ve aracın muayenesinin eksik olduğu tespit edildi.

"BİR AY ÖNCE DE KAZA YAPTIM"

Doğuş E., kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine "Kurban olayım yapma, ayağını öpeyim. Ara sokakta park edip gideceğim. 1 ay önce de kaza yaptım abi. Yapma abi" diyerek uzun süre direndi.

Sürücü Doğuş E.’ye ehliyetsiz olduğu için 2 bin 699 TL, aracın muayenesi eksik olduğu için 614 TL ve aracın farları yanmadığı için 144 TL cezai işlem uygulanırken, araç trafikten men edildi. (DHA)





