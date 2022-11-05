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  4. Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

05.11.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci kaza Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-750 Jandarma kırmızı ışıklarında meydana geldi. Ankara istikametinden Adana istikametine gitmekte olan R.E. (25) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Kazada G.E. (61), Ş.E. (32), E.Ö. (8), E.Ö. (8) ve E.Ö. (9) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü R.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza

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