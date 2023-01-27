Ek-6 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-6 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Birçok sürücü trafik kurallarına uymayarak hem kendi hem de başka insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası yaşanıyor ve bu kazalara karşı tedbir amaçlı birçok kural yer alıyor. Trafik güvenliğini sağlamak için kurallara uymayan yaya ve araçlara cezai yaptırımlar uygulanır. Trafik kurallarına uymayanlar tespit edilip trafik polisleri tarafından cezai işlem yapılır. Ancak polislerin ya da kamera ve radarların olmadığı bölgelerde ve yollarda trafik kurallarına uymayan sürücülerin önüne geçmek için fahri trafik müfettişi sistemi uygulanmaya başlandı. Fahri trafik müfettişleri de trafik polisleri gibi kurallara uymayanları tespit etmekle görevlidirler. Kurallara uymayanlar için tutanak tutarak gerekli cezai işlemin uygulanmasını sağlarlar.

Ek-6 trafik cezası nedir?

Valiler, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunca uygun görülen kişileri "Fahri Trafik Müfettişi" olarak atar. Müfettişler, Karayolları Trafik Kanunu'mna göre ihlal sayılan fiilleri işleyenlerle ilgili işlem yapar ve bu hizmet adı üstünde fahridir, ücretsizdir. Bu kişiler İçişleri Bakanlığının uygun gördüğü eğitimi alırlar, görev ve yetkileri yönetmelikle belirtilir. Ek-6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu, görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri ile ilgilidir. Ek-6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde fahri trafik polislerinin görevlerini kötüye kullanmaları suçtur. Fahri trafik müfettişlerinin görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

Tespit ettikleri kural ihlalleriyle ilgili fiziki durumda tuttukları tutanakları görevli bir trafik ekip veya kuruluna elden, elektronik sistemde tuttukları tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne online sistem üzerinden 7 gün içerisinde teslim etmeliler.

Trafik akışı güvenliği hakkında görüş ve önerilerini bildirebilirler.

Görevlerini yaparken, hakkaniyetli ve tarafsız olmak zorundadırlar.

Araç durduramaz, sürücülerle konuşamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

Ek-6 trafik cezası kimlere uygulanır?

Görevini kötüye kullanan fahri trafik müfettişleri iki ila altı ay arasında hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Yargılamaları görevi ihlal ettikleri duruma göre değişir. Ayrıca, ilgili valilikçe Fahri Trafik Müfettişliği görevine son verilir. Görev ihlali herhangi bir para cezası ile cezalandırılmaz. Fahri trafik müfettişleri için verilen görev ve yetkilerin dışına çıkan müfettişlere madde Ek-6 üzerinden cezai yaptırım uygulanır.

Ek-6 trafik cezası tutarı nedir?

Görevini kötüye kullanan fahri trafik müfettişlerini kapsayan Ek-6 trafik cezası tutarı maddi bir para cezası değildir. Ek-6 trafik cezası tutarı olarak bu kuralı ihlal eden fahri trafik müfettişleri 2 ila 6 ay arasında hapis cezasıyla cezalandırılır ve görevine son verilir.

