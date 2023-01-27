Ek-2/6 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek-2/6 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları araç sahiplerinin, şoförlerin, yayaların ve yolcuların uyması gereken hayati derecede önemli kurallardır. Belirlenen kurallar can ve mal güvenliğini koruma altına almaya ve trafikte akışı sağlamaya yöneliktir. Bu yüzden trafikteki her durum için ayrı maddeler hâlinde kurallar bulunur. Bu kurallara uymayan kişilere cezai yaptırımlar uygulanır. Bu cezalar trafikte istenmeyen durumlara yönelik caydırıcı olarak uygulanır. İhlal sonucunda uygulanan ceza 15 gün içerisinde ödenirse belirlenen ceza tutarına %25 oranında indirim uygulanır.

Ek-2/6 trafik cezası nedir?

Özel aracı bulunmayan kişiler bir yerden başka bir yere gitmek için toplu taşıma araçlarından taşımacılık hizmeti alırlar. Araç kullanan sürücülerin uyması gereken kurallar olduğu gibi yaya ve yolcuların da uyması gereken belli kurallar bulunur. Ek-2/6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde belirtilen durum yolcular için geçerlidir. Ek-2/6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu 5216 ve 5393 sayılı Kanun dâhilinde belediyeden çalışma izni ya da ruhsatı alınmamış, ayırıcı işareti bulunmayan, izin belgesinde belirtilen faaliyet konusu ve belirtilen güzergâh dışında faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak yasaktır. Yani izni veya ruhsatı olmayan, belediye sınırları dâhilinde çalışmayan ve ayırıcı işareti olmayan toplu taşıma araçlarını kullanmak yasaktır.

Ek-2/6 trafik cezası kimlere uygulanır?

Diğer ek-2 trafik cezalarının yanı sıra ek-2/6 trafik cezası taşımacılık hizmeti alan yolculara yöneliktir. Ek-2/6 trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde taşımacılık hizmeti alan kişilere ek-2/6 trafik cezası uygulanır. Ek-2/6 trafik cezası yolculara uygulanan bir ceza türüdür.

Ek-2/6 trafik cezası tutarı ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre 2023 yılında trafik cezalarına % 122,93 zam oranı uygulanmıştır. 2023 yılında mevcut maddede ihlal yapanlara yönelik ek-2/6 trafik cezası tutarı 1.353TL olarak belirlenmiştir. Ancak yapılan ihlal sırasında cezanın tebliğ edildiği tarihin üzerinden 15 gün geçmediyse ek-2/6 trafik cezası tutarı %25 indirimle birlikte 1.014,75 TL olarak uygulanır.

Trafik cezaları günü geçmeden ödenmesi gereken ve belirli bir aralıkta ödenirse indirim uygulanan cezalardır. Bundan dolayı trafik ceza sorgulamalarının düzenli olarak yapılmasında fayda vardır. Trafik cezalarının resmî olarak tebliğ edilme mecburiyeti olsa da bazı karışıklıklar yaşanabilir. Böyle bir durumda trafik cezasından haberdar olunmazsa cezaya faiz uygulanabilir. Ceza sorgulama ve ödeme işlemleri kolayca e-Devlet sistemi ve Vergi Dairesi resmî sitesi üzerinden yapılabilir.