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Ek 2/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek 2/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

13.01.2023 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik akışında hem yayaların hem de sürücülerin uyması gereken kurallar bulunur. Akışın devamlılığının güvenli bir şekilde sağlanmasında kurallar çok önemli rol oynar. Kanun koyucular tarafından belirlenen kurallara uyulmaması durumunda birtakım yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar sayesinde oluşabilecek kaza ve sorunların en aza indirilmesi amaçlanır. Trafik cezalarının daha iyi detaylandırılarak anlaşılması için kodlama sistemi kullanılır. Peki, ek 2/5 trafik ceza tutarı ne kadar?

Ek 2/5 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? Ek 2/5 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Araç sürücülerinin uymaları gereken trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda cezalandırıldıkları bilinir. Birçok maddeyle adlandırılıp, başlıklara ayrılan trafik cezalarından bazıları da ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlarla ilgilidir. Bunlar sayesinde trafik akışının düzeni ve hizmet verenle, hizmet alanın çerçeveleri çizilir. Trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası veya hapis gibi cezai yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar ihlallere karşı caydırıcı olması amacıyla tatbik ediliyor. Trafik cezalarını dikkate almak ve daha fazla yaptırımla karşılaşmamak için zamanında ödeme yapmak önemlidir. Erken ödeme durumlarında ise %25 indirim uygulandığı biliniyor.

Ek 2/5 trafik cezası nedir?

Ek 2/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu yolcu taşımayla ilgilidir. 5216 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan Ek 2/5 trafik cezası maddesi ihlalin konusu Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu dâhilinde ilgili belediyeden tahdit ve tahsis kapsamına alınan ve bu kapsamda verilen çalışma izninin ya da ruhsatının süresinin bitmesine rağmen hâlâ belediye sınırları içerisinde yolcu taşımaktır. Ek 2/5 trafik cezası maddesi dâhilinde alınan iznin ya da ruhsatın süresi bittikten sonra yolcu taşınması yasaktır.

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Ek 2/5 trafik cezası kimlere uygulanır?

Belirli sınırlar içerisinde yolcu taşımacılığı yapmak isteyen araç sürücüleri veya işletmeler, trafikte ticaret yapmak ve yolcu taşıyacağı güzergahı belediyeye bildirip izin almalıdır. Bu iznin süresine uymayan ve izin süresi bittiği hâlde yolcu taşıma faaliyetlerine devam eden sürücülere ek 2/5 trafik cezası kapsamında cezai işlem uygulanır. İzin ya da ruhsatın eksikliği giderilinceye kadar trafikten men edilir.

Trafik cezası sorgulama işlemi yapmak için birçok yol vardır. Gelir İdaresi ve Emniyet Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılması durumunda ceza durumu öğrenme ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir. Online sistem kolaylığı ile Gelir İdaresi, Emniyet Müdürlüğü resmî sitelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden borç öğrenme ve ödeme işlemleri daha kolay yapılabilir.

Ek 2/5 trafik cezası tutarı ne kadar?

Trafik cezaları her yıl ülke ekonomisine göre yeniden düzenlenir. Yeni yıla girildiğinden beri 2023 yılında trafik cezalarının tutarları oldukça merak ediliyor. 2023 yılında ek 2/5 maddesine uymayan sürücüler için ek 2/5 trafik cezası tutarı 4.064 TL olarak belirlenmiştir. Ancak cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi hâlinde dörtte bir oranında indirim uygulanır. Ceza tebliğ tarihinin üzerinden 15 gün geçmediyse Ek 2/5 trafik cezası tutarı %25 indirimle birlikte 3.048 TL olarak uygulanır.

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