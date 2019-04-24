Ek fotoğraf 2//Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de bir kereste mağazasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altın alındı. Yangının boyutu yakındaki bir apartmanın üst katlarından birinde oturan bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yenişehir Mahallesi Gökalp Sokak üzerinde bulunan bir kereste mağazasında saat 07.00 sıralarında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, destek istedi. Olay yerine Ümraniye, Kayışdağı, Dudullu, Kadıköy müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Mağazanın yakınında bulunan bir araç da yangından zarar gördü.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangının boyutu yakındaki bir apartmanın üst katlarından birinde oturan bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Öte yandan kopan bir elektrik kablosunun ucundaki patlamalar tehlike yarattı. Olay yerine gelen ekipler tarafından kabloya gelen elektrik kesilince tehlike son buldu.