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(ek fotoğraf) Kadıköy'de taksi sürücüsü dövülerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İstanbul, (DHA) - KADIKÖY'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 07.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan 34 THZ 77 plakalı taksinin sürücüsü Aziz Kahraman (63) Bostancı'dan aldığı 3 kişiyle yola çıktı. Yoldayken sürücü ve 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü Kahraman, araçtan indirilerek feci şekilde dövüldü. Ağır yaralanan taksi sürücüsü kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Duraktaki arkadaşları haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nurettin Gültekin “Emniyetin soruşturması devam ediyor. 3 kişilermiş. Acımız büyük. 15 senedir beraber taksicilik yaptık. Bu tür olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aynı durakta çalışan başka bir meslektaşıise "İşine saygılıydı, kimseyi üzmezdi" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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