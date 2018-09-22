/ek fotoğraflar/ Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'da

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'in ardından Kasımpaşa'ya geçerek, burada ziyaretlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ardından doğup büyüdüğü Kasımpaşa'ya geçti.
Erdoğan'ın ziyaretlerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Erdoğan ilk olarak burada bulunan bir kahvehane ve berbere uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Çevrede bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da buradan ayrılmadan önce vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.
(FOTOĞRAF)
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