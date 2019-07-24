İskenderun Gelişim Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Gamze Uygun Ekenel, telefon, tablet gibi teknolojik cihazlara uzun süre maruz kalan çocukların, konuşma problemi yaşadığına dikkat çekti.

Çocukları oyalama amacıyla kullanılan tablet, telefon gibi cihazların kullanımının aileler tarafından sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Gamze Uygun Ekenel, “Çocuklarda konuşma probleminin en önemli sebepleri arasında; tablet, telefon ve televizyon gibi teknolojik cihazların yanı sıra doğru iletişim kuramamaktan gelmektedir. Teknoloji, çocukların gelişimine elbette önemli katkılar sunmaktadır, fakat teknolojinin günlük 45 dakikadan fazla kullanımı, çocuğun iletişim gelişimi açısından sıkıntı yaratabilmektedir” dedi.

"Çocuğunuzla vakit geçirin"

Çocukta konuşma seyrinin normal gitmediğini gören ailelere önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Gamze Uygun Ekenel, “Çocuğunuzda konuşma geriliğinin önüne geçmek için; çocuğun çok fazla televizyon izlemesine müsaade etmemelisiniz. Bir kelimeyi yanlış telaffuz ettiğinde ona karşı sabırlı olun ve baskı uygulamayın, sık sık sorular sorun, size bir şeyler söylediğinde tane tane konuşarak karşılık verin, işaretle gösterdiği şeyleri yapmak yerine kelimeyi söylemesine teşvik edin, sosyalleşmesini sağlayarak iletişim kurmasının önünü açın, çocuğunuzla şarkılar söyleyerek konuşmayı eğlenceli hale getirin, bol bol kitap okuyarak kelime dağarcığını zenginleştirin, çocuğunuz ile oyunlar oynayın, düzenli bir beslenme ve uyku rutini olmasına dikkat edin. Geç kalınmış bir farkındalık da çocuğun akranlarına yetişmesine ayak bağı olacağı için; kısa sürede fakına varmak ve hekim görüşüne başvurmak en doğrusu olacaktır” diye konuştu.

