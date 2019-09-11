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Eker Kadın Yelken Takımı’nın başarı geleneği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Türk sporunun en önemli destekçileri arasında yer alan Eker’in kadın çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, “Deniz Kızı Yelken Kupası”nda IRC 2 sınıfı birincisi oldu.Türkiye Yelken Federasyonu himâyesinde her yıl gerçekleştirilen Deniz Kızı Yelken Kupası’nda sonuçlar belli oldu.

Eker Kadın Yelken Takımı’nın başarı geleneği sürüyor

Türk sporunun en önemli destekçileri arasında yer alan Eker’in kadın çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, “Deniz Kızı Yelken Kupası”nda IRC 2 sınıfı birincisi oldu.
Türkiye Yelken Federasyonu himâyesinde her yıl gerçekleştirilen Deniz Kızı Yelken Kupası’nda sonuçlar belli oldu. Türkiye’de yelken sporunun sevilmesinde önemli yere sahip olan Eker’in çalışanlarının yer aldığı Eker Kadın Yelken Takımı, dördüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl IRC 2 sınıfı birincisi ve genel klasman ikincisi oldu.
Eker Kadın Yelken Takımı, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen Deniz Kızı Yelken Kupası organizasyonlarında isegenel klasman ve IRC 2 sınıfı birincisi olmuştu.
Eker Süt Ürünleri, yelken branşını desteklemek için organizasyonlar düzenlemeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.

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