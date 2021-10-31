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Ekim ayının son gününde yazdan kalma görüntüler!

31.10.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayının son gününde de denizden vazgeçmeyen onlarca kişi plajları doldurdu. Antalya'da kaydedilen görüntülerde, dün kar yağışını karşılayan vatandaşlar ve turistler, bugün denize girmenin keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü sahile gidenler, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte bolca yüzüp, güneşlendi.

Antalya’da dün 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor. Zaman zaman havanın açarak güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

DENİZ SICAKLIĞI 24 DERECEYİ BULDU

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü. Sahile inen bazı kişilerin de kıyıda oturduğu ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.

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"HERKES KAYAK YAPARKEN BİZ DENİZE GİRİYORUZ"

Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Yavuz Yılmaz, “Antalya’da yaşıyorum. Biz sabah rafting düşünüyorduk. Hava yağmurlu olunca gidemedim. Saç ekimi yaptırdığım için ben denize giremedim. Ama rahatlıkla denize girilecek sıcak hava var. Her şey çok güzel. Kar yağdı, herkes kayak yaparken biz denize giriyoruz” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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