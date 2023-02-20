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Ekipler deprem enkazında buldu! Para dolu banka kasası ve ATM yetkililere teslim edildi

20.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bina enkazında bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM’deki paraları buldu. Olduğu yerden çıkarılan kasa ve ATM'deki paralar, polislerle birlikte yetkililere teslim edildi.

Ekipler deprem enkazında buldu! Para dolu banka kasası ve ATM yetkililere teslim edildi

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmalarında sona doğru gelindi. Hatay ve Kahramanmaraş’ta belirli bölgelerde devam eden kurtarma çalışmaları, diğer yerlerde enkaz kaldırma olarak sürüyor.

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Kahramanmaraş’ta arama çalışmaları tamamlanan bir binada, Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmasında para dolu bir kasa ve ATM bulundu.

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Çöken bir bankaya ait olduğu belirlenen kasa ile ilgili durumu polise bildiren ekipler, yetkilileri bölgeye çağırdı. Yetkililerin gelmesiyle ATM’deki paralar ile bulunan kasa olduğu yerden çıkartılarak teslim edildi.

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İlk günden itibaren bölgede çalışmasını yürüten ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan Erdemli Belediyesi ekiplerinin bölgede desteğini sürdüreceği belirtildi.

İHA

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Kahramanmaraş para ATM enkaz kasa

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