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Eklem ve kas ağrılarını dindiriyor! İltihap kurutucu bu çay tam bir şifa deposu

14.07.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şifanın kaynağı sadece ilaçlarda değil doğal bitkilerde de bulunuyor. Birçok hastalığın dermanı olan bu doğal bitkiler bilimsel olarak da kanıtlanıyor. Kendine has lezzeti ve kokusuyla özellikle yemeklerde yaygın olarak kullanılan defne yaprağının çayı tam bir şifa kaynağı olarak biliniyor.

Eklem ve kas ağrılarını dindiriyor! İltihap kurutucu bu çay tam bir şifa deposu

Vitamin ve mineral bakımından oldukça lezzetli olan defne yaprağı, dört mevsim yeşil kalabilen yapraklara sahiptir. Defne yaprağı, mutfakta baharat olarak kullanılan ve aynı zamanda tıbbi özellikleri bulunan bir bitki bileşenidir. İşte defne yaprağının saymakla bitmeyen faydaları ve çayın tarifi...

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Defne yaprağı, tam bir şifa deposudur. Vücuttaki yoğun terlemenin önüne geçer, yüksek oranda antioksidan içermesi yönüyle özellikle cilt sağlığı üzerinde pozitif etkileri vardır. İştah açıcı özelliğinin yanı sıra uyku sorunlarına da iyi gelir. Kan şekerini dengeler, göz sağlığını korur.

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Defne yaprağı çayı içerdiği yüksek magnezyum, kalsiyum ve demir oranıyla özellikle bağışıklık sistemi üzerine son derece faydalıdır. Bununla beraber başlıca faydaları şu şekildedir;

  • Viral enfeksiyonlarda destekleyici tedavi olarak kullanılır.
  • Solunum yolu problemlerini giderir.
  • Cilde oldukça iyi gelmektedir.
  • Ödem atıcıdır.
  • Vücut direncini arttırır.
  • Sindirim sistemini düzenler.
  • Vücuttan toksinleri arındırır.
  • Göz sağlığına iyi gelir, göz şişliklerini azaltır.
  • Uykunuzu düzene sokar.
  • Canlı ve enerjik hissetmenize yardımcı olur.
  • Diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltır.
  • Mantar enfeksiyonlarını önler.
  • İltihabı giderir.
  • Stres ve kaygıyı azaltır.
  • Saçların hacmini arttırır.
  • Kanser hastalıklarını önleyici özelliktedir.

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DEFNE YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

MALZEMELER
2-3 adet defne yaprağı
1 su bardağı su
İsteğe bağlı, bal, tarçın ya da limon

YAPILIŞI
Öncelikle elimizde bulunan 2-3 adet defne yaprağını kaynamış suyun içine ekleyelim. 5-10 dakika demlemeye bırakalım. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra çayımızı süzelim ve yaklaşık 8 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlenme süresi defne yaprağı çayının acı tadını alacaktır. İsteğe bağlı olarak bal, tarçın ya da limonla çayımızı tatlandıralım.

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sağlıklı beslenme Defne yaprağı bağışıklık iltihap sökücü

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