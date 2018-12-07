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Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 16:54 | Son Güncelleme

Teklife, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükelleflerin, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklendi - Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay: - "Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerimize 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvurdu, yaklaşık 70 milyar lira yapılandırıldı. 2 milyon 459 bin 214 kişi yapılandırma şartlarını bozdu. Sosyal Güvenlik Kurumuna da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurmuştu, 562 bin kişi ihlal etti"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba kanun teklifine, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükelleflerin, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir tarafından, yeniden yapılandırmaya ilişkin önerge verildi.

Kabul edilen önergeyle, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, ödemelerini, geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam edecek.

- 3 milyon kişi yapılandırma şartlarını bozdu

Konuya ilişkin komisyona bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, teklife eklenecek maddeyle vergi affından yararlanan mükelleflere ocak ayı sonuna kadar ödeme imkanı tanınacağını anlattı.

Dilbay, "Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerimize 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvurmuştur. Yaklaşık 70 milyar lira yapılandırıldı. 2 milyon 459 bin 214 kişi yapılandırma şartlarını bozdu. Sosyal Güvenlik Kurumuna da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurmuştu. 43,4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ihlal etti. Tahsilat olarak da şu ana kadar Maliye tarafından 13,3 milyar lira, SGK'de ise 3,2 milyar lira yapılandırma bozulmadan tahsil edildi." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, söz konusu düzenlemenin, hükümetin son borç yapılandırmasındaki üçüncü ertelemesi olduğunu belirterek, "Artık Gelir İdaremizin derli ve toplu bir vergi düzenlemesiyle toplumumuzun karşısına çıkması gerekiyor." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Bu kaçıncı vergi affı ertelemesi, artık sayamıyoruz. Bunun altından kalkamayız. Maliye artık vergi alamıyor. Altından kalkamıyor. Gittikçe kötüye gidiyor. Çok zengin de çok fakir de aynı vergiyi ödüyor. Bir rahatsızlık var, bunu kabul edip çözüm bulmak gerekiyor." dedi.

- "Muayenehaneyi tekrar açacağım"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, öğretmen, din görevlileri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline 3 bin 600 ek gösterge tanınmasını öngören madde ihdası önergesinin kabul edilmemesi üzerine, AK Parti ve MHP milletvekillerine tepki göstererek, "AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir." dedi.

Bazı AK Parti'li milletvekillerinin "Ret oyu vermedim." sözleri üzerine de Bekaroğlu, "Çekimser olmak da MHP ile çıktı." ifadesini kullandı.

Bekaroğlu'nun, AK Parti'li milletvekillerine yönelik olarak "Sizin yüzünüzden muayenehaneyi tekrar açacağım." sözleri üzerine, Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, psikiyatri alanında uzmanlığı bulunan Bekaroğlu'nun, bu sözleriyle AK Parti'li milletvekillerini rencide ettiğini vurguladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Bekaroğlu'nun önergelerine, kendi partisinin milletvekillerince kabul oyu verilmemesinin üzücü olduğunu ifade ederek, aynı durumda kalması halinde başka bir önerge sunmayı dahi düşünmeyeceğini kaydetti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 3600 ek gösterge vaadinin maliyet hesabı yapılarak yürürlüğe girmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu konuyu önceki gün Hazine Bakanımızla da görüştük. Bu, bir hesap işi. Acele etmeyin, teklifimizin arkasındayız. Günü geldiğinde o kesimleri de sevindirecek kanunu çıkarırız." diye konuştu.

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