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Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Levent Gök: "Ankara Valisi Vasip Şahin ile görüştüm. Vali Şahin, 'HDP İl Binası önünde HDP milletvekillerine yönelik darp ya da gaz atılması hadisesini araştırdığını, inceleyerek gerekli bilgileri bizimle paylaşacağını' söyledi"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin ile görüştüğünü belirterek, "Vali Şahin, 'HDP İl Binası önünde HDP milletvekillerine yönelik darp ya da gaz atılması hadisesini araştırdığını, inceleyerek gerekli bilgileri bizimle paylaşacağını' söyledi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri devam ediyor.

Gök, müzakereler devam ederken, 23 ve 24'üncü Dönem Erzurum Milletvekili ve eski TBMM İdare Amiri Muhyettin Aksak'ın vefat ettiği haberini duyurdu.

Aksak'ın cenazesinin yarın cuma vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedileceğini söyleyen Levent Gök, 24'üncü Dönem'de Mecliste birlikte çalıştıkları Muhyettin Aksak'a rahmet; ailesine, sevenlerine ve AK Parti Grubu'na başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanvekili Gök, kısa süre önce Ankara Valisi Vasip Şahin ile görüştüğünü, Vali Şahin'in, "HDP İl Binası önünde HDP milletvekillerine yönelik darp ya da gaz atılması hadisesini araştırdığını, inceleyerek gerekli bilgileri kendileriyle paylaşacağını" söylediğini aktardı.

Ankara Valisi Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a, olaya duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirten Gök, "Meclis olarak, arkadaşlarımıza yönelik bu hareketin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirttim." diye konuştu.

- "Aynı olanakların bana da verilmesini talep ediyorum"

Yerinden söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazetecilerin ellerinden alınan "yıpranma hakkı" ile yerel gazetecilerin ciddi sorunları olduğunu belirtti.

Öztunç, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul, kendisinin de Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı olduğunu da anımsattı.

CHP'li Öztunç, "Sayın Binali Yıldırım'ın olanakları, korumaları, makam arabaları var ama o olanaklar bende yok. O 'Bin ali, ben tek Ali' diye oluyorsa, bu haksızlıktır. Ben Sayın Yıldırım'ın ya bu olanakları bırakmasını ya da aynılarının bana da verilmesini talep ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Muhyettin Aksak'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Teklifin görüşmeleri, 2'nci bölümde yer alan maddeler üzerindeki önerge işlemleriyle devam ediyor.

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