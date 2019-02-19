Ekonomide düzenlemeler de içeren torba teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler de içeren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplandı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, usul yönünden söz alarak Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesinin Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini kapsadığını söyledi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, "Üniversite ile ilgili maddeleri teklif metninden çıkarıyoruz." dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da usul tartışması açılmasını istedi. Teklifin adının, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olduğunu anımsatan Paylan, ancak Komisyon Başkanı Bilgiç'in bu konudaki düzenlemelerin tekliften çıkarıldığını söylediğini dile getirdi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, Meclis Başkanlığına AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı imzasıyla yeni bir teklif verildiğini ve düzenlemenin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündemine alındığını kaydetti. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da görüşmeler öncesi kimsenin görüşünün alınmadığını, yapılan faaliyetin gayri ciddi olduğunu söyledi. "Kim bize bu usulden yasa yapmaya zorluyor?" diye soran Kuşoğlu, "Gerçekten utanıyorum." ifadesini kullandı. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, komisyonun onurunu korumanın milletvekillerinin görevi olduğunu, yapılan işin şerefli bir iş olduğunu söyledi. Usul yönünden yaşanan sıkıntıların ayrıca ele alınması gerektiğini belirten Öztürk, "Yaşanan sıkıntıları Meclis Başkanı öncülüğünde yeniden ele almanın faydalı olacağını düşünüyorum." dedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise usul tartışması konusunun yeni olmadığını, sorunların çözümü amacıyla daha önce içtüzük komisyonlarının oluşturulduğunu ve yapılması gerekenlerin değerlendirildiğini söyledi.