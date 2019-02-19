Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, muhalefet partilerinin, yapılan düzenlemelerin hemen hepsine muhalif söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Her şeye muhalif olmanın bir anlamı yok. Bütçenin fazla vermiş olması iyi bir şey değilmiş gibi yansıtılıyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, düzenlemenin etki analizinin olmadığını, kamuya ne kadarlık yük getirdiğinin bilinmediğini belirtti.

Kuşoğlu, "Dünyada genelinde ihtiyaçlar farklı kesimlerce belirlenirken, kanunlar yasama organları tarafından çıkarılıyor. Türkiye'de ihtiyaç da çıkarılacak yasa da hükümet tarafından belirleniyor. Böyle yasama faaliyeti olmaz." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yasama faaliyetlerinin etkin ve kaliteli hale getirilmesi için etki analizi yapılması konusunda tüm siyasi parti temsilcilerinin hemfikir olduğunu kaydetti.