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Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim: - "Her şeye muhalif olmanın bir anlamı yok. Bütçenin fazla vermiş olması iyi bir şey değilmiş gibi yansıtılıyor" - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu: - "Bugün 9 milyon insan çürük evlerde oturuyor. Burada suçlu o binaların mühendisleri, mimarları değil, bizleriz. İktidarı ile muhalefeti ile hepimiz suçluyuz"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, muhalefet partilerinin, yapılan düzenlemelerin hemen hepsine muhalif söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Her şeye muhalif olmanın bir anlamı yok. Bütçenin fazla vermiş olması iyi bir şey değilmiş gibi yansıtılıyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, düzenlemenin etki analizinin olmadığını, kamuya ne kadarlık yük getirdiğinin bilinmediğini belirtti.

Kuşoğlu, "Dünyada genelinde ihtiyaçlar farklı kesimlerce belirlenirken, kanunlar yasama organları tarafından çıkarılıyor. Türkiye'de ihtiyaç da çıkarılacak yasa da hükümet tarafından belirleniyor. Böyle yasama faaliyeti olmaz." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yasama faaliyetlerinin etkin ve kaliteli hale getirilmesi için etki analizi yapılması konusunda tüm siyasi parti temsilcilerinin hemfikir olduğunu kaydetti.

İçtüzükte gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını ümit ettiklerini belirten Kalaycı, "Düzenleyici etki analizi ile sadece mali boyut değil, sektöre etkisi, maliyeye etkisi ve vatandaşa etkisi tümüyle ortaya konulmalı. Etki analizinin ortaya konulmaması, kısa zamanda kanun değişikliğine gidilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu da kanunların daha anlaşılabilir halden çıkmasına neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, teklifin birçok maddesinin kısa süre önce yapılan düzenlemelerle doğrudan ilintili olduğunu savundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, teklifin tüm maddelerinin, vatandaşın lehine olduğunu vurguladı.

Yapılan düzenlemelerin, sorunların çözümüne yönelik olduğunu ifade eden Erim, "Her şeye muhalif olmanın bir anlamı yok. Bütçenin fazla vermiş olması iyi bir şey değilmiş gibi yansıtılıyor. Neden beyaza siyah diyorsunuz?" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yasa tekliflerinin birçoğunun ihtisas komisyonlarında görüşülmesi gereken maddeleri içerdiğini kaydetti.

Çıkarılan bazı yasaların sonuçlarının para ile telafi edilemeyeceğini vurgulayan Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sene Plan ve Bütçe Komisyonunda imar barışı teklifini yasalaştırdık. Daha sonra İstanbul Kartal'da bir bina çöktü ve 21 vatandaşımız öldü. Yıkılan binada birtakım usulsüzlükler varmış. Kaçak katlar çıkılmış. Bu ülkede 23 milyon konut stoku var ve bunun yüzde 60'ı kaçak. Bu rakamı 15 milyon olarak kabul edersek 8-9 milyonunun çürük olduğu söyleniyor. Bugün çok sayıda insan çürük evlerde oturuyor. Burada suçlu o binaların mühendisleri, mimarları değil, bizleriz. İktidarı ile muhalefeti ile hepimiz suçluyuz."

Teklifin tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından, maddelerinin görüşmelerine geçildi.

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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

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