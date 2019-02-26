HABER

Ekonomideki yavaşlamaya rağmen Almanlar harcamaya devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Pazar araştırma şirketi GfK'nin Tüketici Güven Endeksi Mart 2019 sonuçlarına göre, şubatta 10,8 puan olarak ölçülen endeks, gelecek ay yine bu seviyede seyredecek - Almanya'da hanehalkı harcamaları, bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyecek

BERLİN (AA) - Pazar araştırma şirketi GfK, Almanya'da, şubatta 10,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, martta yine bu seviyede seyredeceğini, hanehalkı harcamalarının bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyeceğini duyurdu.

Merkezi Almanya'da bulunan GfK, Tüketici Güven Endeksi Mart 2019 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, şubatta 10,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, gelecek ay yine 10,8 puan seviyesinde seyredeceği belirtildi.

Almanya'da hanehalkı harcamalarının, bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyeceği kaydedilen açıklamada, tüketicilerin ekonomik beklentisinin de Mart 2016’dan beri en düşük seviyeye gerilediği aktarıldı.

Alman ekonomisinde esen ters rüzgarlara rağmen güçlü iş piyasası sayesinde tüketicilerin gelecekteki gelirleri konusunda iyimser kaldığı belirtilen açıklamada, "Onların satın alma istekleri az oranda azaldı fakat yüksek seviyede kaldı." denildi.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici ikliminin bu yılın ilk çeyreğinde iyi düzeyde istikrarlı bir eğilim gösterdiğini kaydederek, belirgin bir şekilde görünen ekonomik yavaşlamaya karşın tüketici güveninin canlı kaldığını bildirdi.

Buerkl, "Avrupa, Çin ve ABD arasında devam eden ticaret ihtilafları, tüketiciler arasında belirsizliğin artmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl Almanya'da ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

Küresel ticarette ihtilafların artması ve Brexit endişelerinden dolayı Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 1'e düşürmüştü.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Tuzla'daki kokuyla ilgili Belediye Başkanından açıklamaTuzla'daki kokuyla ilgili Belediye Başkanından açıklama
Azerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen 613 kişiyi törenle andıAzerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen 613 kişiyi törenle andı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya GFK tüketici Güven Mart

En Çok Okunan Haberler

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

Türkiye'nin ilk kadın motosikletli ATT'si

20 yaşında beynindeki tümöre yenik düştü! Yürek dağlayan paylaşım

Yürek dağladı: Hiç sormadılar, 'kızınla vedalaşacak mısın' diye!

Lise öğrencileri yaraları 15 dakikada iyileştiren organik yara bandı buldu!

Bu yara bandı yaraları 15 dakikada iyileştiriyor!

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

İnci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tesadüfen keşfedilmişti! O mağarayı defineciler talan etti

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

Tuzla'da koku alarmı! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.