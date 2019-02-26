Ekonomideki yavaşlamaya rağmen Almanlar harcamaya devam edecek

BERLİN (AA) - Pazar araştırma şirketi GfK, Almanya'da, şubatta 10,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, martta yine bu seviyede seyredeceğini, hanehalkı harcamalarının bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyeceğini duyurdu.

Merkezi Almanya'da bulunan GfK, Tüketici Güven Endeksi Mart 2019 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, şubatta 10,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, gelecek ay yine 10,8 puan seviyesinde seyredeceği belirtildi.

Almanya'da hanehalkı harcamalarının, bu yılın birinci çeyreğinde genel ekonomik büyümeyi destekleyeceği kaydedilen açıklamada, tüketicilerin ekonomik beklentisinin de Mart 2016’dan beri en düşük seviyeye gerilediği aktarıldı.

Alman ekonomisinde esen ters rüzgarlara rağmen güçlü iş piyasası sayesinde tüketicilerin gelecekteki gelirleri konusunda iyimser kaldığı belirtilen açıklamada, "Onların satın alma istekleri az oranda azaldı fakat yüksek seviyede kaldı." denildi.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici ikliminin bu yılın ilk çeyreğinde iyi düzeyde istikrarlı bir eğilim gösterdiğini kaydederek, belirgin bir şekilde görünen ekonomik yavaşlamaya karşın tüketici güveninin canlı kaldığını bildirdi.