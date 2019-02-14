SİİRT (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Bu millet bu ülkeye nasıl sahip çıktıysa, ekonomik saldırılarda da bu millet bu devlete sahip çıktı" dedi.

Nebati, Siirt Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş'ın proje tanıtım toplantısında, ülke ekonomisi üzerinde operasyon yapmaya çalışanların salatalık, domates, patates ile hükümeti vurmaya çalıştığını söyledi.

Önceki gün Ankara'da tanzim satış mağazalarına gittiğini belirten Nebati, bir emekliyle yan yana kuyrukta yaşadığı diyaloğu anlattı.

Eşiyle gelen emeklinin kendisini tanımadığını ifade eden Nebati, "Teyzecim nasılsın?' dedim. 'Allah razı olsun. Allah bu ülkeden de bu ülkeyi yönetenlerden, bakanlardan da Recep Tayyip Erdoğan'dan da razı olsun.' dedi. Bak bunlar sosyal medyada yok. Gerçek hayatta var." diye konuştu

Bu mağazalarda ürünlerin üreticiden direkt tüketiciye getirildiğini vurgulayan Nebati, domates, patlıcan salatalık, biber, soğan ve patatesin en kaliteli haliyle vatandaşa sunulduğunu aktardı.