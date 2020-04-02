EKPSS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 EKPSS ne zaman?

EKPSS’e hazırlanan adayların hazırlık süreci koronavirüs salgını nedeniyle uzadı. Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden EKPSS ileri bir tarihe ertelendi. Peki EKPSS ne zaman ve EKPSS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? ,

EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 EKPSS /1 sınavı 20 Eylül Pazar günü yapılacak.

EKPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

EKPSS SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı:

Türkçe 15

Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 Soru)

Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 Soru)

Türk Kültür ve Medeniyetleri (3 Soru)

Türkiye Coğrafyası (5 Soru)

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (6 Soru)

Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır. İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır. Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır. Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.



