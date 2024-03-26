'Ekrem Başkan'ı değil 17, 127 bakan bile durduramaz' CHP'li aday Ferhat Epözdemir'in sözleri gündem oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sultangazi adayı Ferhat Epözdemir, Pazar günü İstanbul'da çok iddialı olduklarını Sultangazi'de değişim iradesini görebildiklerini dile getirirken Bayrampaşa, Üsküdar ve Sancaktepe için de görüş bildirdi. Ferhat Epözdemir ayrıca CHP'de part içi küskünlük gibi bir durumun olmadığını belirtti.

İşte Ferhat Epözdemir'in açıklamaları...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 2019’dan bu yana İstanbul’da halkçı belediyecilik anlayışını hâkim kıldı. Anne Kart, Yuvamız İstanbul kreşleri, Kent Lokantaları, öğrencilere yurt ve burs imkânları gibi daha önce İBB’nin gündeminde olmayan çalışmaları hayata geçirdi. Belediye bütçesini kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden kamu odaklı kullandı. 2019’dan bu yana israfı bitiren, hizmeti getiren bir anlayış var İstanbul’da. İstanbullular da, hangi partiden olursa olsun bunu görüyor. Biz de Sultangazi’de sokakta, komşularımızdan bunu duyuyoruz. Dolayısıyla İstanbul ittifakı güçlenerek büyüyor. Ekrem Başkan’ın ortaya koyduğu bu anlayışı, mevcutta partimiz yönetimindeki 14 ilçenin yanına 14 ilçe daha kazandırarak genişleteceğiz.

'SULTANGAZİ'DE DEĞİŞİM İRADESİNİ GÖRÜYORUZ'

Seçim çalışmalarımızı yoğun bir tempoyla gerçekleştiriyoruz. Her gün sokakta, pazarda, esnaf ziyaretlerinde Sultangazili hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Sultangazi ilçe olduğu günden bugüne, 3 dönemdir Ak Parti tarafından yönetiliyor. İlçemizin çok sayıda birikmiş sorunu var, 3 dönem boyunca bu sorunlar göz ardı edilmiş. Sultangazi’de doğal olarak mevcut yönetime dair bir memnuniyetsizlik var. 2019’da Ak Parti ile aramızda ciddi bir oy farkı vardı. Kampanyaya başladığımız günden bugüne aramızdaki makas düzenli olarak kapanıyor. Sultangazi’de, 31 Mart’ta bir değişim olacağına dair beklenti var. Sokakta bunu görüyoruz.

'İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE MAKAS KAPANIYOR'

Bayrampaşa, Üsküdar, Sancaktepe 2019’da az farkla geride tamamladığımız ilçeler. Sultangazi’de gördüğümüze benzer şekilde bu ilçelerde de makasın kapandığını, adaylarımızın öne geçtiğini görüyoruz. Son ana kadar tüm aday arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

'ÖZGÜR ÖZEL LİDERLİĞİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Tüm siyasi partilerde kurultay süreçlerinde ve sonrasında kırgınlıklar olabilir. Fakat seçim sürecine girildiğinde bu kırgınlıklar bir kenara bırakılır, Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı için herkes elinden gelen katkıyı sunar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde tüm üyelerimiz, örgütümüz, adaylarımızla birlikte sokak sokak, mahalle mahalle yurttaşlarımızla buluşuyoruz. Sultangazi ölçeğinde de ilçe başkanımız, örgütümüz, gençlik ve kadın kollarımızla birlikte sahadayız. Türkiye’de daha fazla otoriterleşmenin, anti-demokratik uygulamaların önünde duracak en büyük örgütlü güç Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Her bir Cumhuriyet Halk Partili de bunun bilincindedir.

'İHTİYAÇ SAHİBİ ANNELERE DESTEK VERECEĞİZ'

Sultangazi nüfusunun %70’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yaşadığımız ekonomik kriz en çok dar gelirli kesimi etkiliyor. 31 Mart’tan sonra Sultangazililere nefes aldıracak çalışmalarımızı ivedilikle hayata geçireceğiz. Sosyal destekler, kent lokantaları ve kreşlerin sayısını artıracağız. SultanKart uygulamasıyla ihtiyaç sahibi annelere aylık 3 bin lira destek sağlayacağız. Sadece destek olmak yetmiyor. Meslek edindirme kursları, üretici kadın kooperatifleri, mahalle bostanlarıyla komşularımızın ev ekonomisine katkı sunmalarının önünü açacağız.

'EKREM BAŞKAN'I DURDURAMAZLAR'

Ülke olarak çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyoruz. Ciddi bir ekonomik dar boğazdayız. Seçimlerden sonra ekonominin daha da kötüye gitme ihtimali konuşuluyor. Böyle bir ortamda 17 bakanın tüm mesaisini İstanbul’a harcaması son derece düşündürücü. Ekrem Başkan’ı durdurabilmek için değil 17, 127 bakan da olsa kâr etmez. Sayın bakanların ne yaptığına bakmadan, Ekrem Başkanımız öncülüğünde büyükşehirde ve 39 ilçede tam yol ileri gitmeye devam ediyoruz.







