Ekrem İmamoğlu: Bu güzel kentin mağduru olmamalı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm mağduru olduklarını ifade eden vatandaşlar ve işitme engeliler ile bir araya geldi. Sorunların çözümü için söz veren İmamoğlu, "Bu güzel kentin mağduru olmamalıö dedi.

Ekrem İmamoğlu, Esentepe Mahallesi'ndeki Pazar ziyaretinin ardından Habipler'e geçti. Önce Habipler muhtarını ziyaret eden İmamoğlu daha sonra kentsel dönüşüm ve taşocağı çalışmalarından mağdur olduklarını belirten vatandaşlarla toplantı yaptı. Burada vatandaşların talebini dinleyen İmamoğlu, çok sayıda mağdurun olduğunu, bu sorunların çözümü için çalışacaklarını belirterek, “Sorunların çözümü çok basit aslında. Bir plan onayı gerekiyor mecliste. Sonra bu planın büyükşehirde onaylanması gerekiyor. Ardından da rayiç emlak değerleri üzerinden, ilçe belediyeleri üzerinden bu tapuların vatandaşlara dağıtılması gerekiyor. Aslında olayın özü bu." ifadelerini kullandı.

"BU GÜZEL KENTİN MAĞDURU OLMAMALI"

Ardından Sağır ve Dilsizler Derneği'ne geçen İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Engelli vatandaşlarımızın iş bulma anlamından İstanbul'un tüm kurumlarıyla, işveren kurumları ile ortak projeler ve işler üreteceğiz. Bu güzel kenti mağduru olmamalı. Bu güzel kentin evine hapsolan mağduru olmamalı" ifadelerini kullandı.

