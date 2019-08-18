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Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki şiddetli yağışın en fazla etkilediği noktalardan olan Eminönü Alt Geçiti'nde incelemelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 'Raporları hızla hazırlayacağız. Buradaki yarayı saracağız. En büyük üzüntümüz bir vatandaşımızı kaybetmek olmuştur' dedi. İmamoğlu, tatilde olmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da dün hayatı felç eden şiddetli yağışın en fazla etkilediği nokta olan Eminönü'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İstanbul'da yaşanan afetin ardından, sosyal medyada, kendisinin tatilde olmasıyla ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren İmamoğlu, "Hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı. Ben aile tarafını yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. Türkiye'nin neresinde olursak olalım koşup geleceğiz. Gizli tatil yapmam, ihtiyaç duymam." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları:

"CAN KAYBI BİZİ ÜZÜYOR, DİĞER HER ŞEY YERİNE GELEBİLİR"

Can kaybı bizi üzüyor, diğer her şey yerine gelebilir. Kapalıçarşı'ya da geçeceğiz, sonra AKOM'a gideceğiz. Üsküdar'da müteahhit tarafından denizle olan o görüntü olmayacak denmişti geçen yönetim döneminde ama gördük ki, Üsküdar'da 40 kg (metrekareye düşen yağış miktarı) civarında bir yağış gözlendi ama yine aynı manzara oldu. Orayı da görmek istiyorum.

Su baskınları ile ilgili risklerin ölçümü, tümüyle ele alınması gereken hususlar. Biz işimizi şansa bırakmak niyetinde asla değiliz. Bazı şeyler vardır ki fiziken bunu aşarsınız. Bazılarında da teknik altyapı ile güçlendirirsiniz. Dünyada bir iklim değişikliği söz konusu. Sadece Türkiye'ye has değil, dünya bunu tartışıyor. Bu yağışla ilgili süreçlerle alakalı sorunlar var. Biz İstanbul'la ilgili 'seferberlik' kelimesini kullanırken bu sadece trafik, deprem değil. Altyapı ile ilgili de, yapılaşma ile ilgili de büyük sıkıntılar oluşmuş durumda.

Meteoroloji'den ikaz çok geç kalınmış. Orada bile 'orta şiddetli bekleniyor' diye rapor edilmiş. Yaklaşık 40 kg (metrekareye düşen yağış miktarı) altında rapor edilmiş.

"BURADAKİ YARAYI SARACAĞIZ"

Raporları hızla hazırlayacağız. Buradaki yarayı saracağız. En büyük üzüntümüz bir vatandaşımızı kaybetmek olmuştur. Depremin yıl dönümünde bu süreci yaşamış olduk, bu da bir ikazdır.

'TATİL' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bu konunun en basit kısmı. Boş konuşan boş konuşuyor, makamı ne olursa olsun. İmamoğlu niye tatildeymiş. Bizim tatilimiz de şeffaf. Siyasetin dışında bir alanda, benim 7 yaşımdaki kızıma şefkatimi göstermem lazım. Oğlumu geleceğe hazırlamam lazım. Yanında olmam lazım. Hayatın görev tarafı ayrı, aile tarafı ayrı. Ben aile tarafını yoğun bir 8-9 aylık Türkiye gündeminden sonra desteklemeye çalışıyorum. Türkiye'nin neresinde olursak olalım koşup geleceğiz. Gizli tatil yapmam, ihtiyaç duymam.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yine geri donecekmisin tatile baskan
adam gibi adam ekrem başkan ;)
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