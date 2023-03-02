Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un gündem olan sözlerine yanıt: 'Hangi rezerv alanına taşıyacaksınız?'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesinde AFAD Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un burada yaptığı konuşmasında İstanbul ile ilgili sözleri ise gündem oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Bakan Kurum'un açıklamalarına yanıt verdi.

"İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUT TAŞINACAK"

Bakan Kurum, gündem olan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutu dönüştüreceğimiz iki rezerv alana taşıyacağız. Oluşturacağımız 2 alanda rezerv konutları üreteceğiz ve şehrin içindeki o 1 milyon 500 bin riksli binayı belirlediğimiz 2 rezerv alanı hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız. Bu çerçevede de yoğunluğu azaltarak kentsel dönüşüm projelerini tüm deprem bölgesinde ve Marmara Bölgesi'nde devam edeceğiz. Sanayi alanlarını da depreme karşı güçlendirecek adımlarımızı atacağız."

İMAMOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Kozyatağı’nda Nurcan Apartmanı’nın yıkımı sırasında yaptığı açıklama ile Bakan Kurum'un sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Bu süreçte depremle ilgili meseleleri konuşurken bu işin bir seçim vaadine dönüştürülmemesini defalarca aktardım. Bu bir seçim vaadi dili. Bir buçuk milyon konutu, yani 4 buçuk milyon insanı hangi rezerv alanına taşıyacak bileniniz var mı? Ben böyle bir rezerv alanının nerede olduğunu bilmiyorum. Bırakın bir semti, hangi mahalleyi taşımışsınız bugüne kadar? Bırakın bir buçuk milyonu, bana 20 senedir bir yerden diğer bir yere taşıdığınız bir mahalle gösterin. Onun için bırakın bu lafları. Sayın Bakan deneyimli ve teknik bir insan. Bırakın bir buçuk milyon binayı, bir buçuk milyon evden eve eşyayı bakalım kaç senede taşıyacak. Ya da taşıdığı zaman diğer semtler ne olacak? Ya da istanbul'a yeni bir 6 buçuk milyon insan taşımaktan mı bahsediyor? Ben diyorum ki; gelin bu konuları bir arada konuşalım. Biz o asaya varız. Hangi masaya çağrılırsak Ankara'da İstanbul'da koşa koşa bir araya gelelim. Çağırın koşa koşa gelelim, bir arada konuşalım. Bu meseleyi seçim vaadi ötesinde bir yere koyalım. Akılcı açıklamalar yapalım."

