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Ekrem İmamoğlu'nu bu sözlerle savundu: 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar

11.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki sel felaketi nedeniyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'den destek geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilere ilişkin açıklamada bulundu. Öztunç, "25 yıl yönetenin suçu yok mu? 25 yıl, AK Parti yönetti. 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nu bu sözlerle savundu: 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar

Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağını, dünya liderlerinin de tebrik için sıraya gireceği yönündeki açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

'SÜLEYMAN SOYLU, RÜYA ALEMİNDE HAYAL GÖRÜYOR'

"Süleyman Soylu, o günler geçti, o eskidendi. Artık balkon konuşması yapma şansınız kalmadı. Bu millet size balkon konuşması yaptırmayacak. Muhtemelen seçim akşamı Tayyip Erdoğan balkon konuşması yapmayacak, sarayda eşyalarını topluyor olacak. Çünkü cumhurbaşkanı seçilemeyecek ve o görevden ayrılmak zorunda kalacak. İnşallah biz de o sarayı bir bilim yuvası haline getireceğiz. Süleyman Soylu, rüya aleminde hayal görüyor."

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'HİÇ 2023'Ü BEKLEMEYELİM'

2023 seçimlerini Millet İttifakı'nın adayının kazanacağını anlatan Öztunç, "Hep beraber göreceğiz. Eğer bu kadar kendilerinden eminlerse; hodri meydan. Hiç 2023'ü beklemeyelim, hemen seçim. Kasım ayında seçim yapalım. Bakalım balkon konuşması mı yapacaksınız, eşyanızı mı toplayacaksınız? Hep birlikte bunu görürüz" dedi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığına değinen Öztunç, Meclis'in toplanıp, sert önlemler alması gerektiğini söyledi. Kanun değişikliği öneren Öztunç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da çağrı yaptı.

'İMAMOĞLU KORKUSUNDAN KURTULSUNLAR'

İstanbul'daki sel felaketi nedeniyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Öztunç, "Akılları, fikirleri İmamoğlu'nda. 'Vay efendim şunu yaptı, bunu söyledi, buradan geldi, buradan gitti.' Yahu derdimiz; İstanbul'u yönetmek. Seçimin yaşattığı travmayı hala atlatamamışlar. Ekrem İmamoğlu fobisini bıraksınlar, artık. Ekrem İmamoğlu korkusundan kurtulsunlar. Seçim geçti, bitti, gitti. İmamoğlu belediye başkanı oldu, yeni seçime hazırlanın. İşiniz, gücünü Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. Bırakın da insanlar huzur içerisinde görevini yapsın" diye konuştu.

'25 YIL, AK PARTİ YÖNETTİ'

İmamoğlu'nun 3 yıllık belediye başkanı olduğunu aktaran Öztunç, "25 yıl boyunca İstanbul'u yöneteceksin, herhangi bir altyapı yapmayacaksın, herhangi bir çalışma yapmayacaksın, sadece dernekler ve vakıflar üzerinden millete para vereceksin, İstanbul'un parasını millete çaldıracaksın, 25 yıl yatacaksın. İmamoğlu düzeltmeye çalışırken de İmamoğlu'nu suçlayacaksın. 25 yıl yönetenin suçu yok mu? 25 yıl, AK Parti yönetti. 25 yılın hesabını vermiyorlar, 3 yıllık belediye başkanından hesap soruyorlar" ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sel İstanbul
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