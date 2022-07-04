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  4. Ekrem İmamoğlu'nun 'görevden alınabilirim' sözleriyle ilgili CHP'den flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun 'görevden alınabilirim' sözleriyle ilgili CHP'den flaş açıklama

04.07.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması durumunda görevinden alınabileceğini ifade etti. CHP'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte İmamoğlu'nun o sözleri ve CHP'nin konuya ilişkin açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'nun 'görevden alınabilirim' sözleriyle ilgili CHP'den flaş açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde kazanması durumunda kendi görevinin son bulabileceği yönünde açıklamada bulundu.

İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini anımsatarak "Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip bir sistem her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.

'GÖREVDEN ALINABİLİRİM'

Kendisini siyasetten men edebilecek bir davayla karşı karşıya olduğunu belirten İmamoğlu, davanın arkasında "siyasi gerekçeler" olduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te seçimleri yeniden kazanması durumunda görevinden alınabileceğini kaydetti.

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CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Öztrak, İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin, "Erdoğan önümüzdeki seçimi kazanamayacağı için belediye başkanımız da görevine gönül rahatlığıyla devam edebilecektir" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Faik Öztrak
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