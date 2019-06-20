Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şile'de konuştu.

Ekrem İmamoğlu, “5 yıl boyunca yoruldukça gelip sizlerin yanında dinleneceğim. Şile'yi İstanbul'un göz bebeği yapacağız. Pırıl pırıl bir Şile olacak. Doğasıyla, havasıyla, deniziyle, bu güzel Karadenizin hırçın dalgalarının verdiği enerjisiyle Şile capcanlı olacak. 62 mahallesi ve köyü doya doya hizmet alacak. Her köyde İstanbul'a tarım üreteceğiz, turizm üreteceğiz, arıcılık olacak. Her köyü kendi karakterine göre gelişimini destekleyeceğiz. İstanbul'un en nitelikli ilçesi olacak. Kaldı 3 gün. 2 gündür çuval çuval iftira ve yalanlar atıyorlar. Şimdi bu niye biliyor musunuz? Tek çaresi iftira ve karalama olan bir siyasi parti kaybetmeyi kabullenmiştir. Efendim neymiş canlı yayından evvel sunucu Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş mü görüşmemiş mi? Gizli mi değil mi? 3 dakika mı 5 dakika mı? Hayatımda bu kadar mızıkçısını görmedim. Yani mızıkçılık çocuğa yakışır da o yaştakilere yakışır mı anlamadım. Tam bir komedi. Tepeden tırnağa konuştukları şeye bak" dedi.



