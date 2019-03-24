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Ekrem İmamoğlu taksicilerle biraraya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL DHA - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,  31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleri ile Kağıthane Seyrantepe'deki genel merkez binasında buluştu.    "TAKSİCİNİN YANINDAYIM"  İmamoğlu'na, Millet İttifakı'nın İYİ Parti Kağıthane Belediye başkan adayı Mehmet Aslan da eşlik etti.

Mustafa BAKIRHAN - İSTANBUL DHA - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleri ile Kağıthane Seyrantepe'deki genel merkez binasında buluştu.

"TAKSİCİNİN YANINDAYIM"

İmamoğlu'na, Millet İttifakı'nın İYİ Parti Kağıthane Belediye başkan adayı Mehmet Aslan da eşlik etti. Her esnafın temsilcisinin olacağı bir komisyon kuracaklarını ifade eden İmamoğlu, "Taksicinin konusunun partiyle ne alakası var, alın teri ekmek parası. Hiçbir lakası yok. Ekmeğinizin hakkınızı hukukunuzun korunması işidir. Sizin UKOME'de ki 4 kişinin esiri durumundayız. Bende size vaat ediyorum, görev geldiğimiz zaman alt komisyon kuracağız, taksici de minibüsçü de orada oturacak. Her meslek komisyonundan bir kişi UKOME alt komisyonda temsilci olacak. Bu bir cesaret ister, oturup uygar bir şekilde konuşabilmek ve tartışabilmek cesaret ister" dedi. UBER konusuna da değinen İmamoğlu, "Uluslararası şebeke diye tariflenen bu sistemin Türkiye'ye giriş sebebi, bu belgeyi bu arkadaşlara veren, Ulaştırma Bakanlığı. UBER, bunu kendine dayanak olarak göstererek iş yapıyor. Bu sisteme 'Evet' diyen, bunun önüne açan anlayış, sizin işinizi çözemez. Ben, taksicinin yanındayım. Bu şehrin, bu ülkenin bir şekilde arkasından dolanarak gelen sistemin eksikliği varsa ki var, ben onun karşısındayım, taksicinin yanındayım. Ben, şu anda size gelip, elimde olmayan yasal bir imkan yokken, 'Onu iptal edeceğim, yok edeceğim' diyecek biri değilim. Ama karşısındayım" diye konuştu.

"HUKUKÇULARIMIZ DA BU SÜRECE DESTEK VERECEK"

Ekrem İmamoğlu, taksicilerle buluşmasının ardından Beşiktaş Akatlar'a geçerek, Mustafa Kemal Merkezi'nde, "İstanbul Gönüllüleri Buluşması"na katıldı. İmamoğlu'ndan önce sahneye çıkan "Ümraniye Gönüllüleri"nden Erdem Kaya ve Umut Çoban, seçim için besteledikleri eski ve yeni 2 rap türü şarkıyı söyledi.

İmamoğlu konuşmasında partililere ve gönüllülere, seçim anında yapmaları gerekenler hakkında teknik bilgiler verdi. Toplanan tüm verilerin, "İntranet" adını verdikleri sisteme girileceğini ifade eden İmamoğlu, "Bu kez başkan bir yenilik yaptık ve gönüllülerimizle, her okulda ayrı bir görevli tesis ettik. Bu görevli okul sorumlusu arkadaşlarımız, partili arkadaşlarımızla beraber çalışacak. Gönüllü arkadaşlarımız, sadece İBB başkanlığı oylarını, ayrıca kurduğumuz bir merkeze 'online' (canlı) olarak gönderecek. Bizim sistemimizde, biz İBB oylamasının sonucunu, hızlı ve pratik bir şekilde öğrenmiş olacağız. Telaşlıyım, aceleciyim ya biraz. Bir an önce öğrenmek istiyorum. 1919 okulda, 2151 gönüllü arkadaşımız görev almış durumda. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yol arkadaşıyız, yoldaşız. Kol kola olacağız. Hukukçularımız da bu sürece destek verecek" diye konuştu.

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