Ekrem Yüce basınla buluşarak projelerinden bahsetti

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya’yı hep birlikte idare edeceklerini söyledi.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Projeleri hakkında bilgi veren Yüce, “Sosyal belediyecilik adı altındaki çalışmalarımızı şuanda Adapazarı merkezde olan bazı ilçelerimizde de kurulmuş olan Sosyal Gelişim Merkezlerini (SGM) hemen hemen ihtiyaç duyulan ilçelerimize, talep edilen ilçelerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz bunu önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında bu Sosyal Gelişim Merkezlerinin halkımıza büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu merkezlerimizin sayısını talep edilen, ihtiyaç duyulan her noktaya yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

“Sakarya’ya çocuk üniversitesi kurmayı planlıyoruz”

Sakarya’ya çocuk üniversitesi kurmayı planladıklarını belirten Yüce, “Sakarya’ya bir üniversite daha planlıyoruz. Farklı bir şekilde tamamen dünya da herhangi bir konuda gelişmiş olan ülkenin üniversitesindeki modeli ilimize getirmek istiyoruz. Böyle bir yeni bir üniversiteyi şehrimize kazandırmak için ister kamu isterse özel olarak şehrimize kazandırmak için planlarımızın arasına alıyoruz. Bununla birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımızdır. Evlatlarımız için çocuk üniversitesini kurmayı planlıyoruz. Bu çocuk üniversitesinde özellikle tatil günlerinde veya önemli günlerde bu üniversitemizdeki çocuklar hızlı okuma ve hafıza geliştirme projelerini öğrenecekler” diye konuştu.