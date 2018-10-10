Eksi 70 derecede Antarktika'da yemek yapmak

İklimle ilgili araştırmalar yapan Cyprien, boş zamanlarında bir blog tutuyor ve böylesine zor bir bölgede yaşadıklarını anlatıyor. Yaşam portalı Bored Panda'nın derlemesiyle Cyprien'in Antarktika'daki yaşamından kesitler...
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