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Eksi 70 derecede Antarktika'da yemek yapmak

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Cyprien Verseux bir buzulbilimci ve astrobiyolojist. Şu sıralar Antartika'daki Concordia İstasyonu'nda çalışıyor. Dünyadan yaklaşık 400 km uzaklıkta olmasına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu dahi medeniyete buradan daha yakın.

İklimle ilgili araştırmalar yapan Cyprien, boş zamanlarında bir blog tutuyor ve böylesine zor bir bölgede yaşadıklarını anlatıyor. Yaşam portalı Bored Panda'nın derlemesiyle Cyprien'in Antarktika'daki yaşamından kesitler...

Eksi 70 derecede Antarktika'da yemek yapmak

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Burası o kadar soğuk ki 9 ay boyunca buraya hiçbir araç gelip gidemiyor. 13 kişilik bir ekibiz. Aramızda teknisyenler, bilim insanları, aşçı ve doktor var.
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Oksijen yoksunluğu ve çorak çöl manzarası bilim insanlarını başka bir gezegende yaşıyormuş gibi hissettiriyor.
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Cyprien, eğlenmek için dışarı çıkıp yemek yapmaya ve bu anları fotoğraflamaya karar veriyor. Farklı türde yiyecekleri pişirmeye başlıyor.
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Yer çekimine meydan okuyan fotoğraflar Antarktika'daki soğukluğun şiddetini canlı bir şekilde gösteriyor.
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"Bu bir piknik değil" diyor Cyprien.
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Fotoğraflar insanı şaşkınlığa uğratıyor.
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Kışın -80 derecenin altına ulaşan sıcaklıklarla burası kesinlikle dünya üzerindeki en soğuk yer. Güneş'i tam 3 ay aradan sonra ilk defa Ağustos ayında gördük. Hava hem çok kuru hem de oksijen seviyesi oldukça düşük.
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Kışın başlarında taze yiyecekler tükendi. Şubat ayından Kasım ayına kadar hiçbir kaynağımız olmadığı için çoğunlukla dondurulmuş yiyecekler yiyoruz. Yiyecekleri donmaması için de kaplarda muhafaza ediyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Cyprien Verseux Antartika Concordia İstasyonu

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