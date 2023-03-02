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Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı mı? Ekşi Sözlük açıldı mı? 8 gündür kapalıydı

02.03.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi Sözlük'e erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak ediliyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirmişti. 8 gündür kapalı olan Ekşi Sözlük hakkındaki yeni kararı İsmail Saymaz duyurdu. Peki, Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı mı? Ekşi Sözlük yeniden açıldı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı mı? Ekşi Sözlük açıldı mı? 8 gündür kapalıydı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdiklerini duyurmuştu. 8 gündür kapalı olan sitenin ne zaman açılacağı ise merak ediliyordu. Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı mı? Ekşi Sözlük açıldı mı? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Ekşi Sözlük hakkında yeni kararı İsmail Saymaz sosyal medya hesabından duyurdu.

EKŞİ SÖZLÜK'E ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI MI?

İsmail Saymaz konu hakkında yaptığı açıklamasında ''Ekşi Sözlük hakkında erişim engellenmesi kararı kaldırıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, EkşiSözlük'ün itirazını bugün kabul etti.'' ifadelerini kullandı.

ismail saymaz

EKŞİ SÖZLÜK CEO'SU KARARI AÇIKLADI

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut kararı sosyal medya hesabından, "ekşi sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı." ifadeleriyle duyurdu.

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