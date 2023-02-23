Ekşi Sözlük sahibi-kurucusu kim? Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Ekşi Sözlük'ten yeni açıklama

Ekşi Sözlük'e 21 Şubat 2023 tarihinden itibaren erişim engeli getirildi. Bu engelin ardından tüm kullanıcılar Ekşi Sözlük neden kapatıldı, açılacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sitesinden yaptığı açıklamayla erişim engeli kararını duyurmuştu. Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama geldi...

EKŞİ SÖZLÜK SAHİBİ-KURUCUSU KİM?

Ekşi Sözlük, 1999 yılında Sedat Kapanoğlu tarafından oluşturuldu.

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN KAPATILDI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 21 Şubat 2023 tarihinde Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi. Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair bir ise bilgi verilmedi.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN YENİ BİR AÇIKLAMA GELDİ

BTK'dan alınan erişim engeli sonrası Ekşi Sözlük, "Merhaba, avukatımız ve yöneticimiz durumu takip edebilmek adına sabah saatlerinde Ankara' ya vardılar. Her ne kadar btk yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmiş olsalar da, erişim engelinin sebebine dair herhangi bir btk yetkilisinden bilgi edinemediler. Ancak yaptığımız sorgulama esnasında, Ankara 4. sulh ceza hakimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararı ile erişim engeli kararı alındığını gördük. Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, bu sebeple karara ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni bir gelişme olması ya da bilgi edinmemiz halinde sizlerle paylaşacağız." şeklinde bir açıklamada bulundu.



