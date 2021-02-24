Ekvador'da cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Ülkenin üç ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktı. Cezaevlerinin kontrolü için çatışan rakip çetelerin savaşında adeta kan gövdeyi götürdü. Sosyal medyada paylaşılan korkunç görüntüler ise mahkumlar arasında yaşanan şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmaları bastırmak için çok sayıda güvenlik gücü olay yerlerine intikal etti ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştı.

SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER: MAHKUMLARIN BAŞI KESİLDİ



Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

Kanlı katliamdan yayınlanan görüntüler, birkaç mahkumun rakiplerinin kopmuş kafalarıyla poz verirken gösteriyor. Bazı fotoğraflarda ise birkaç ölü mahkumun üst üste yattığı görülüyor.

Bir tutuklu tarafından kaydedilen korkunç görüntülerde ise, bir mahkumun başka bir mahkumu kasap bıçağıyla defalarca bıçakladığı korkunç anları gözler önüne serdi.

ULUSLARARASI AJANSLAR DUYURDU



Uluslararası haber ajansları Reuters, AFP ve AP, cezaevi önünde bekleyen gözü yaşlı mahkum yakınlarının fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Ekvador gazetesi El Universo, askeri ve polis memurlarının kontrolü yeniden ele geçirmek için hapishaneye gönderildiğini ve hapishane dışındaki güvenlik güçlerine yardım etmek için yerel itfaiye teşkilatlarının sevk edildiğini bildirdi.