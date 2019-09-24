Ekvador'dan yatırım daveti

ANKARA (AA) – MUHAMMET EMİN HORUZ- AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ekvador'un Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Gabriel Pena Barcos, ülkesinin yabancı yatırımcılara önemli vergi teşvikleri sunduğunu belirterek, "Türkiye ve Ekvador arasında birçok ticaret fırsatı var, Türk yatırımcıları bekliyoruz." dedi.

Barcos, AA muhabirine Türkiye ve Ekvador ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinde kahve, çikolata gibi yüksek kalite ürün bulunduğunu anlatan Barcos, "Tropikal bir ülke olmamız sebebiyle istikrarlı bir havaya sahibiz ve yüksek kaliteli tarım ürünlerimiz var. Ekvador'un ton balığı ve karides gibi deniz ürünleri dünyaca ünlü, özellikle karideste dünyanın en büyük ihracatçılarından birisi." diye konuştu.

Ekvador'un Türkiye'ye muz gibi bazı ürünleri ihraç ettiğini ancak taşımacılık ücretlerindeki artıştan dolayı bu ticaretin azaldığının altını çizen Barcos, Ekvador'un gurme ürünlerini tanıtarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletmek istediklerini vurguladı.

Gurme alanında gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden, Barcos, "Ekvador mutfağına ait ürünler konusunda Türkiye'de görüşmeler yapıyoruz ve ticari açıdan fırsatlar olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.