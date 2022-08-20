El ayak hastalığıyla karıştırılıyor: 10 yaş altı çocuklar tehlikede! Uzmanlar 'domates gribi' için harekete geçti! Domates gribi nedir, domates gribi belirtileri nelerdir?

Hindistan'daki doktorlar, düzinelerce çocuğu enfekte eden 'domates gribi' adlı yeni bir virüs nedeniyle alarma geçti. Enfeksiyon mayıs ayında güneydeki Kerala eyaletinde görüldü ve el, ayak hastalığının yeni bir çeşidi olmasından korkuluyor. Uzmanlar ayrıca bunun sivrisinek kaynaklı bir enfeksiyonun etkisi olup olmadığını araştırıyorlar, ancak tamamen yeni bir patojen olma ihtimalini göz ardı etmiyorlar. Dünya hala Covid pandemisinden ve maymun çiçeğin salgınıyla sarsılırken ve küresel yeni bir hastalık riski herkesi endişelendiriyor.

DOMATES GRİBİ NEDİR?

"Domates gribi" olarak bilinen hastalık, adını oluşturduğu kırmızı kabarcıklardan alan viral bir hastalıktır. Maymun çiçeği virüsüne benzer şekilde belirtilere neden olan bu virüs esas olarak şimdiye kadar beş yaşın altındaki çocukları etkiledi. Mayıs ayından bu yana beş yaşın altındaki 82 çocuğa domates ateşi teşhisi kondu ve 10 yaşına kadar 26 gence de şüpheli vaka olarak kontrol altına alındı.

DOMATES GRİBİ BELİRTİLERİ

Çoğu hasta ayrıca yüksek ateş ve yoğun eklem ağrısından mustariptir. Domates gribi belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik ve ishal de bulunuyor.

Doktorlar bunun 'çok bulaşıcı' olduğunu söylüyorlar ve mevcut salgın kontrol altına alınmazsa yetişkin nüfusa bulaşabileceğinden korkuyorlar.

Hastalık tükürük, mukus, dışkı ve kabarcıklardan gelen sıvı yoluyla bulaşıcıdır. Bu nedenle, etkilenenler kendilerini izole etmeli ve kaşınmamalıdır. Domates gribinin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. En çok etkilenenler beş yaşın altındaki çocuklardır. Bu nedenle anaokullarında ve ilkokullarda virüs hızla yayılabilir. Domates gribi tehlikeli bir hastalık olarak görülmemektedir, ancak belirtiler özellikle küçük çocuklar için ağrılı bir sürece dönüşebilir. Belirtiler genellikle 10 gün içinde kaybolur.

