El ayak ve tırnak bakımını jet hızına taşıyan ve aşırı kolaylaştıran ürünler

El, ayak ve tırnak bakımı deyince akla ilk olarak nemlendirici, tırnak makası, törpü gibi ürünler gelir. Ancak bakım ürünleri yalnızca bunlarla sınırlı değil. Hem sağlıklı hem de bakımlı görünmenin birçok kolay yolu var. Küçük ama işlevsel ürünlerle cildinize hak ettiği özeni gösterebilirsiniz. Ama benim vaktim yok demeyin, size vakit yaratacak birden fazla ürünle karşınızdayız. Dikkat: Listemizi inceledikten sonra fikriniz değişebilir!

Tırnak Deyip Geçmeyin: Manikür Takımı



Tırnaklarınızın yalnızca güzellik için var olmadıklarının farkında mısınız? Elbette manikürlü bakımlı eller çekici bir görünüm sağlar. Ancak tırnaklarınızın durumu sağlığınız hakkında pek çok ipucu verir. Kontrol edin bakalım tırnak etleriniz çıkmış mı, üzerinde lekelenmeler, sararmalar var mı? Ağrı veya acı hissettiğiniz bir nokta var mı? Bütün bu sorulara yanıtınız evetse, sağlıksız tırnaklara sahipsiniz. Hayırsa daha bakımlı tırnaklara sahip olabilirsiniz.

Nascita Manikür Takımı ürünü ile tırnaklarınıza güzellik salonlarından çıkmış gibi harika bir bakım yapabilirsiniz. Tırnak makası, törpü, tırnak eti giderici, cımbız, çok amaçlı makas içeriği ile hem elleriniz hem de ayaklarınız için kullanabilirsiniz. Üstelik şık tasarımı ile istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

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Her Şeyin Bir Teknolojisi Var: Elektrikli Manikür Pedikür Seti



Tırnak bakımı hiç bu kadar kolay olmamıştı! 6 farklı başlığı ile sizi kendine hayran bırakacak elektrikli manikür pedikür setini kolaylıkla kullanabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz ürünü elektrikli uca takarak işleminizi yapabilirsiniz. Kuaför veya güzellik merkezlerinde manikür ve pediküre para harcamak istemiyorsanız veya oralardaki malzemeleri hijyenik bulmuyorsanız bu ürün tam size göre!

Daha güçlü, daha parlak ve daha düzgün tırnaklara sahip olmak için ürün içindeki kullanma talimatlarına uymanız yeterli. Üstelik çok fazla zaman harcamanıza da gerek yok!

Ürüne yeterince aşık olduysanız buyurunuz efendim!

Bakımlı Ayaklara Merhaba: Scholl Velvet Smooth Elektronik Ayak Törpüsü



Ayaklarımız tüm günün yorgunluğunu, ayakkabıların darlığını, vücudumuzun ağırlığını taşıyan en önemli uzvumuz. Onların rahat olması bizim de rahat olmamızı sağlar. Çoğu zaman fark edilmese de ayak parmaklarında ve topuklarda oluşan nasırlar veya birikmiş ölü deriler konforsuz hissettirir. Görünümü de hoş olmayan bu nasırlar ve ölü derileri temizleyerek yumuşacık ayaklara sahip olabilirsiniz.

Scholl Velvet Smooth elektronik ayak törpüsü sayesinde ayaklarınızın hak ettiği bakımı kolaylıkla yapabilirsiniz. Kolay kullanılabilen başlığı ile sizi yormaz, hızlı ve pratik bir şekilde bakımınızı sağlar.

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Pürüzsüz Bir Yumuşaklık: Neutrogena Cica Onarıcı El ve Ayak Bakım Maskesi



Tıpkı yüzümüz gibi ellerimiz ve ayaklarımızın da neme ihtiyacı var. Onlara ihtiyaç duydukları nemi sağlamadığımız takdirde çatlama, kuruma, nasırlaşma gibi belirtiler görebiliriz. Bu durum bizi rahatsız edebilir. Ellerinizi ve ayaklarınızı neme doyurmak için haftada 1-2 kez bakım maskeleri kullanabilirsiniz.

Norveçli balıkçıların bile o sert iklim koşullarına maruz kalan ellerini ve ayaklarını yumuşatan Neutrogena formülü ile pürüzsüzlüğün keyfini çıkarabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, yüzünüze uyguladığınız maske gibi el ve ayaklarınıza ürünü uygulamak ve öngörülen süre boyunca beklemek. İşte bu kadar kolay!

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Mis Gibi Tırnaklar: Kalyon Tırnak ve Tırnak Eti Bakım Yağı



Eller ve ayakları yumuşattık, ya tırnaklar? Tırnaklarımız keratinli yapıları sayesinde sert ve kırılmaya müsait bir yapıdalar. Ancak onları güçlendirmek ve kırılmalarını önlemek bizim elimizde. Kalyon Tırnak ve Tırnak Eti Bakım Yağı sayesinde çok daha güçlü tırnaklara sahip olabilirsiniz.

Manikür ve pedikür işlemi sonrası, oje sürmek kadar kolay bir işlemle sağlıklı ve canlı tırnaklara kavuşabilirsiniz. Bu ürün sayesinde tırnağınızın keratin tabakası beslenmiş olur ve daha düzgün bir görünüme kavuşur. Dilerseniz oje sürmeden hemen önce bile kullanabilirsiniz.

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Kolay ve Doğal Manikür: Mara



Elektronik aletlerle uğraşmadan manikür pedikür yapmak isteyenlerdenseniz bu ürün tam size göre! Mara'nın kolay ve doğal manikür pedikür ürünü, içerdiği tuzlar sayesinde peeling etkisi yaratır. Tırnaklarınızı güçlendirir, bakım yapar, besler. El ve ayaklarınızı sadece bir dakika gibi kısa bir sürede yumuşatır ve nemlendirir. Ojeden sararmış olan tırnaklarınızı beyazlatır. Bu ürünü kullanmadan önce daha etkili sonuç almak için yüzeye çıkan doğal yağlar ile altta biriken tuzları iyice karıştırmanız gerek.

Ellerinize ve ayaklarınıza ayrı ayrı uyguladıktan sonra göreceğiniz sonuç sizi de şaşırtacak! Buraya tıklayarak deneyin ve görün!

French Sevenler Sevmeyenlere Anlatsın!



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Manikür ve pedikürün ardından yapılan french, zarifliğin ve naifliğin göstergesi. Siz de french yapmayı veya yaptırmayı seviyor ama bir türlü başaramıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atın! Mara French Manicure & Nail Art Pen sayesinde tırnaklarınıza kolayca french yapabilir, o çok sevdiğiniz naif görünümü kısa bir süre içinde elde edebilirsiniz.

Geliştirilmiş kalem ucu ile en ince beyaz çizgileri bile kolaylıkla yapabilirsiniz. Parlak renkleri ve kalitesi ile oldukça kalıcı olduğunu da söylemezsek olmaz! Üstelik hızlıca kurur!

E hadi öyleyse, frenchseverler böyle gelsin!

Doğadan Gelen Güzelliği Keşfedin: Yves Rocher Peelingli El Bakım Yağı



Doğal içerikleri ve doğaya saygılı duruşuyla sevilen Yves Rocher, tek şişede çok yönlü bir bakım sunan ürünüyle karşımızda. Markanın peelingli el bakım yağı ürünü ile ipeksi yumuşaklıktaki ellere kavuşabilirsiniz. İçeriğindeki doğal yağlar sayesinde ellerinizdeki ölü derileri bir dakika içinde arındırabilirsiniz. İsterseniz duşta, isterseniz elinizi yıkarken bile sadece ürünü elinize dökerek ve masaj uygulayarak bakım yapabilirsiniz. Mineral yağ, silikon ve paraben içermeyen bu ürünle tazelenmiş bir cilt görünümü elde edebilirsiniz. Üstelik geri dönüştürülebilir ambalajıyla doğayı da koruyabilirsiniz.

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Ponza Taşı ve Lavantanın Muhteşem Kokusu!



Ponza taşı etkisiyle ayaklarınızı rahatlatan ve harika bakım yapan bir ürüne ne dersiniz? Yves Rocher eller için bir bakım ürünü üretirken, ayakları da unutmadı elbette. Doğal içeriği ve muhteşem kokusu ile ayaklarınızı ferahlatın ve sizi rahatsız eden ölü derilerden arındırın. İsterseniz duşta isterseniz sadece ayaklarınızı yıkarken kullanabilirsiniz. Lavantanın rahatlatıcı etkisi ve kayısı çekirdeğinin arındırıcı özelliği sayesinde pürüzsüz, yumuşacık ayaklara sahip olabilirsiniz. Haftada bir veya iki kez ılık suyla ayaklarınıza dairesel masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Bu muhteşem deneyimi keşfetmek için buraya tıklamanız yeterli!

Organik Bakım İsteyenlere: Shea Yağı



Her derde deva shea yağı ile el, ayak ve tırnaklarınıza kolayca bakım yapabilirsiniz. Doğal yağlarıyla ünlü Arifoğlu markasının bu ürünü, ayrıca A, D, E ve F vitaminleri ile mineral yağlar içeriyor. El ve ayaklarınızı nemlendirerek beslerken, aynı zamanda tırnaklarınızı da güçlendirir, yumuşatır ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Ürünü isterseniz manikür ve pedikür sonrasında, isterseniz günlük nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Shea yağının aynı zamanda sıcağa ve soğuğa karşı koruyucu bir etkisi olduğunu da biliyor muydunuz?

O zaman bu tık organiklerden vazgeçemeyenlere gelsin!

