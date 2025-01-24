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El becerin ne kadar gelişmiş?

03.01.2025 14:38
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El becerisi günlük hayatımızda verimliliğimizi artıran ve işlerimizi kolaylaştıran bir beceridir. El becerinizin ne kadar geliştiğini merak ediyorsanız, sizi teste alalım!

El becerin ne kadar gelişmiş?

El becerini test edelim!

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Ayakkabına zorlanmadan düğüm atabilir misin?

Ayakkabına zorlanmadan düğüm atabilir misin?
2/8

Bir kağıdı düz bir çizgi şeklinde kesmek konusunda nasılsın?

Bir kağıdı düz bir çizgi şeklinde kesmek konusunda nasılsın?
Ustaca kesebilirim
Ellerim titrer diye düşünüyorum
Çok iyi olmasa da kesebilirim
3/8

Mutfakta bir şeyler doğrarken ne sıklıkla elini kesersin?

Mutfakta bir şeyler doğrarken ne sıklıkla elini kesersin?
Her gün mutlaka bir parmağımı kurban ederim
Arada bir kendimi yaralarım
Mutfakta adeta bir şefe dönüşürüm
4/8

Görseldeki resimlerden hangisini çizme konusunda bir ustasın?

Görseldeki resimlerden hangisini çizme konusunda bir ustasın?
5/8

Gömleğin düğmelerini hızlı bir şekilde ilikleyebilir misin?

Gömleğin düğmelerini hızlı bir şekilde ilikleyebilir misin?
Çok hızlı yapabileceğimi düşünmüyorum
Jet hızıyla iliklerim
Bazen hepsini karıştırdığım bile oluyor!
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Aynı anda birden fazla iş yapabilir misin?

Aynı anda birden fazla iş yapabilir misin?
Bir işi bitirip diğerine geçmek tercihim...
10 elimde 10 marifet var!
İşin neye bağlı olduğuna göre değişir!
7/8

El yazını nasıl tanımlarsın?

El yazını nasıl tanımlarsın?
Karmaşık ve dağınık
Düzgün ve okunaklı
8/8

Çamaşır katlarken tabiri caizse "kitap gibi" oluyor mu?

Çamaşır katlarken tabiri caizse "kitap gibi" oluyor mu?
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test Philips Yaşam Kategorisi
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