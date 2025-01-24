El becerin ne kadar gelişmiş?

2/8
Bir kağıdı düz bir çizgi şeklinde kesmek konusunda nasılsın?
Ellerim titrer diye düşünüyorum
Çok iyi olmasa da kesebilirim
3/8
Mutfakta bir şeyler doğrarken ne sıklıkla elini kesersin?
Her gün mutlaka bir parmağımı kurban ederim
Arada bir kendimi yaralarım
Mutfakta adeta bir şefe dönüşürüm
5/8
Gömleğin düğmelerini hızlı bir şekilde ilikleyebilir misin?
Çok hızlı yapabileceğimi düşünmüyorum
Bazen hepsini karıştırdığım bile oluyor!
6/8
Aynı anda birden fazla iş yapabilir misin?
Bir işi bitirip diğerine geçmek tercihim...
10 elimde 10 marifet var!
İşin neye bağlı olduğuna göre değişir!
7/8
El yazını nasıl tanımlarsın?