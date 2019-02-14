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El Chapo, hayatının geri kalanını ’Rocky Dağları’nın Alcatrazı’nda geçirecek

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

‘El Chapo’ lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, hayatının geri kalanını ’Rocky Dağları’nın Alcatrazı’nda geçirecek.ABD’de ‘asrın davası’ olarak gündemi meşgul eden El Chapo davasında karar açıklandı.

‘El Chapo’ lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, hayatının geri kalanını ’Rocky Dağları’nın Alcatrazı’nda geçirecek.
ABD’de ‘asrın davası’ olarak gündemi meşgul eden El Chapo davasında karar açıklandı. Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın hayatının geri kalanını geçireceği hapishane belli oldu. El Chapo, ABD’de "Rocky Dağları’nın Alcatrazı” olarak tanınan Colorado’daki maksimum güvenlikli ADX Florence cezaevinde ölümü bekleyecek.

Kulelerde öldürme izinli keskin nişancılar var
Ömür boyu hapis cezası alan ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzmn Loera kısa bir süre içinde, ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli ADX Florence cezaevine transfer edilecek. "Rocky Dağları’nın Alcatrazı” olarak bilinen dünyanın en güvenlikli ve en katı cezaevi olarak bilinen ADX Florence çölde, ağaçsız, kayalık bir arazide bulunuyor. Binalarda pencere yok. Gözetleme kulelerinde öldürme izni verilmiş eğitimli keskin nişancılar görev yapıyor.

El Chapo’nun komşuları da kendisi kadar ünlü
Sinaloa Kartelinin eski lideri cezaevini Sovyet casusları, teröristler ve dünyadaki en tehlikeli suçlularla paylaşacak. Bu isimlerden bazıları eski Sovyet ajanı Robert Hansen, 11 Eylül’ün planlayıcısı Zacarias Moussaoui, Ramzi Youssef, Boston Maratonu bombacısı Dzhokhar Tsarnaev, Usame bin Ladin ‘in damadı Süleyman Ebu Ghaith, terör örgütü FARC’ın eski lideri Simon Trinidad, ABD’nin en popüler teröristi Theodore Kaczynski.

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