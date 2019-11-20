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El-Ezher, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:27 | Son Güncelleme

El-Ezher, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını kınadı

KAHİRE (AA)- Mısır’daki El-Ezher Kurumu, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasını kınadı.

El-Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerika'nın söz konusu tutumunun, "Siyonist varlığa" daha fazla yerleşim birimleri yapması için yeşil ışık anlamına geldiğine işaret edilerek, kararın İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistin halkına yaptığı zulmü daha artıracağı vurgulandı.

Washington’un son dönemde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve Golan Tepeleri'ni de içine alan yeni bir İsrail haritasını kabul ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “ABD yönetiminin bu tutumu işgal altındaki Filistin devletinin haklarının açıktan ihlali ve mazlum Filistin halkına yapılan zulmün daha da artırılmasından başka bir şey değildir.” ifadesi kullanıldı.

Amerika’nın BM kararları ile uluslararası yasaları hiçe sayan adımlarını en sert ifadelerle reddettiğini duyuran ve bu kararı kınayan El-Ezher, uluslararası toplumu Filistin halkına daha fazla destek vermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen pazartesi yaptığı açıklamada, “işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini” belirtmişti.

Söz konusu açıklamaya Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar da tepki göstermişti.

BM de işgal altında olan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu yinelemişti.

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ABD El Ezher karar kınama Yahudi yerleşim

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