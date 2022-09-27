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El freni çekilmeden park edilen otomobil rampa aşağıya böyle gitti

27.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Çaykara ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil rampa aşağıya yaklaşık 100 metre geri geri giderek beyaz eşya dükkanı önündeki beyaz eşyalara çarparak durabildi. O anlar beyaz eşya mağazasının güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçe merkezinde dün öğle saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, rampada el freni çekilmeden bırakıldı. Kapıları açık halde rampada bırakılan otomobil, geri geri kayarak hareket etmeye başladı. Otomobil rampa aşağıya hızlanarak önce kaldırıma çarptı, ardından bir beyaz eşya mağazasının önündeki beyaz eşyalara çarparak durabildi. Kaza anında yolda bulunan vatandaşlar ve iş yerinin önünde yatan köpekler olaydan kaçarak kurtulurken, o anlar ve vatandaşların şaşkınlığı beyaz eşya mağazasının güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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