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El freni çekilmeyen kamyonet, köpekle oynayan genci eziyordu

17.03.2021 00:10 | Son Güncelleme:
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El freni çekilmeyen kamyonet, köpekle oynayan genci eziyordu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sokak köpeğiyle oynayan Emre Biter (27), sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu üzerine kayan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Biter ve köpeğin şans eseri yara almadan kurtulduğu olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün el frenini çekmemesi üzerine kaymaya başladı.

10 metre uzaklıkta köpeklerle oynayan Emre Biter, kamyonetin üzerine doğru geldiğini fark etti. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan Biter ve yanındaki köpekler yara almazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, Biter'in köpeklerle oynadığı sırada kamyonetin kaydığı ve çevredekilerin yardıma koşarak acını iterek durdurmaya çalıştığı görüldü. (DHA)


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trafik kazası İzmir

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