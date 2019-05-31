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El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sulama kanalına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 00:12 | Son Güncelleme

Tokat’ta sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sulama kanalına uçtu.Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ yolu üzerinde otomobilini park eden Ali Memiş (60) döndüğünde aracını yerinde bulamadı.

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sulama kanalına uçtu

Tokat’ta sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sulama kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Dedeli Mahallesi TOKİ yolu üzerinde otomobilini park eden Ali Memiş (60) döndüğünde aracını yerinde bulamadı. Otomobilin bazı parçalarının sulama kanalı kenarında olduğunu fark eden yaşlı adam durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kanal etrafımda arama yaptı. Sulama kanalının üzeri kapalı olan yaklaşık 100 metrelik bölümünde otomobilin kalmış olabileceğini tahmin eden ekipler AFAD’dan yardım istedi. Su kesildikten sonra su seviyesinin düşmesi ile birlikte kanala giren AFAD ekipleri otomobilin yerini tespit etti. Olay yerine çağrılan çekici tarafından halata bağlanan otomobil bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan otomobil vinç yardımı ile sudan çıkartıldı. Otomobil sahibi Al Memiş, otomobilin el freninin çekili olmadığını viteste bıraktığını belirterek, "Nasıl oldu bende anlamadım, vitesten kurtulmuş kanala düşmüş" dedi.

Otomobili yerinde görmeyince çalındı sanmış
Doğukent Mahallesi Muhtarı Sıtkı Dal, otomobilini park ederek mandıraya süt almaya giden şahsın geri döndüğünde önce aracın çalınmış olduğunu sandığını belirterek, "Sonra bakıyor aracın kanala düştüğünü fark ediyor. Neyse ki araçta başka kimse yokmuş" diye konuştu.

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sulama kanalına uçtu

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sulama kanalına uçtu

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sulama kanalına uçtu

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