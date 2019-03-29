El öpme tepkisine el öpmeli cevap

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki mevcut Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan’ın elini öpmesi nedeniyle eleştirilen Cumhur İttifakı’nın Karkamış adayı Mehmet Seydi Yılmaz, bir başka programda protokolün tüm üyelerinin elini öperek tepkisini gösterdi.

Karkamış ilçesinde seçim gezileri kapsamında mevcut Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan’ın elini öpen Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Mehmet Seydi Yılmaz, muhalefet parti temsilcilerinin sert eleştirilerinin hedefi olmuştu. Belediye Başkan adayı Yılmaz, Karkamış’taki son mitinginde hakkındaki eleştiri ve tepkilere yine el öperek cevap verdi. Mikrofonu eline alan Yılmaz, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’li milletvekili ile parti yöneticileri tek tek anons ederek, elini öpmek istedi. Milletvekili ve parti yöneticilerinin çoğunun elini öptürmek istemediği Yılmaz, bazı yöneticilerin elini öpmeyi başardı. Yılmaz tepkilere ise, "Barak ovalarından geldik. Sıramıza göre, yavaş yavaş, en alttan geldik. Biz böyle gördük, böyle büyüdük. El öpmekle aşınmaz." diye konuştu.

Öte yandan mitinge Yılmaz’ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, her iki partinin milletvekilleri, yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

