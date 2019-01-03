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El Salvador'da cinayet oranı düşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

El Salvador'da cinayet oranı düşüyor

SAN SALVADOR (AA) - Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alan El Salvador'da 2018'de işlenen cinayetlerde düşüş kaydedildi.

Üst düzey emniyet yetkilisi Howard Cotto, basına yaptığı açıklamada, 2017'de her 100 bin kişide 60,8 olan cinayet oranının, geçen yıl her 100 bin kişide 50,3 olduğunu söyledi.

Suç bilimi uzmanı Ricardo Sosa, 2015'te 100 bin kişide 103 olarak açıklanan cinayet oranlarının 3 sene üst üste düşüş göstermesinin "önemli bir başarı" olduğunu ancak ülkedeki güvenliği artırmak için daha fazla şey yapılması gerektiğini belirtti.

El Salvador'da 2016'da cinayet oranı, 100 bin kişide 81 iken, 2015'te 100 bin kişide 103 olarak açıklanmış ve 2015'teki bu sayı, savaşta olmayan bir ülkede en yüksek ölüm oranı olarak kayıtlara girmişti.

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