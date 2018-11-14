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El sanatlarının kadın usta adayları yurt dışına açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Gaziantep'e özgü bakır, kutnu ve sedef işlemeciliği ile yemenicilik gibi geleneksel el sanatlarının geleceğe taşınması ve yeni ustalar yetiştirilmesi için geçen yıl kurulan Nurel-Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsünde, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen ürünler, e-ticaret sayesinde yurt içinde ve dışında ilgi görüyor - Enstitü Müdürü Hatice Kutsal: "Henüz yeni bir enstitü olmamıza rağmen yaklaşık 50'ye yakın kalemde dış satımımız var. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yaptığımız yemeniler Amerika'da satılıyor"

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL KOCALAR - Gaziantep'te geçen yıl kurulan Nurel-Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen kente özgü el sanatı ürünleri, hem e-ticaret uygulamalarıyla hem de özel siparişle yurt içine ve dışına gönderiliyor.

Enstitü müdürü Hatice Kutsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl hizmete başladıklarını ve bugüne kadar çok büyük yol katettiklerini söyledi.

Gaziantep'in tarihi ve kültürel birikiminden ortaya çıkan el sanatlarını geleceğe taşımak için çalışmalar yaptıklarını, amaçlarının, vatandaşlara yol göstermek olduğunu ifade eden Kutsal, kutnu dokumacılığı, bakır ve sedef işlemeciliği, yemenicilik, Antep işi gibi pek çok el sanatında Gaziantep'in, kendisini ispat etmiş bir şehir olduğunu anlattı.

Kutsal, amaçlarının geleneksel ürünleri inovasyonla geleceğe aktarmak ve vatandaşlara istihdam alanları oluşturmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma enstitümüzde 30'a yakın atölyemiz var. Buralarda hem usta yetiştiriyoruz hem de üretim yapıyoruz. Ürünlerimizi internet mağazamız üzerinden satışa sunuyoruz. Sitemizin altyapısını güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca İstanbul'da çalıştığımız birkaç mimarlık şirketi var. Yurt dışına da iç mimari çalışmalarında kullanılmak üzere bakır işlemeciliği ürünlerimizi gönderiyoruz. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki büyük bir restoranın ihtiyaç duyduğu ürünleri gönderdik. Henüz yeni bir enstitü olmamıza rağmen yaklaşık 50'ye yakın kalemde dış satımımız var. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Bizim yaptığımız yemeniler Amerika'da satılıyor. Esnafımıza, ileriyi gören, daha vizyoner, daha yenilikçi temalarla iş yapmaları için rehber olmak istiyoruz."

Kutsal, enstitüde kurslara katılan kadınların bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan da yaptıkları ürünlerin satılmasıyla gelir de elde ettiklerine dikkati çekerek, kente katkıda bulunabilmek için yakında farklı kurslar da açacaklarını kaydetti.

Yapılan ürünlerde yenilikçiliğe ve kaliteye önem verdiklerini, özel tasarımlar ve desenler kullandıklarını anlatan Kutsal, "Ürettiğimiz, ağırlıklı bakır işlemeciliği olmak üzere Antep işi ve yemenileri yurt dışındaki birçok firmaya pazarlama imkanı bulduk. Bu da bizim için onur verici. Gaziantep'in tanıtımında önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz. İnşallah devlet büyüklerimizin de desteğiyle daha iyi işler yapabileceğimize, yollar katedebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

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