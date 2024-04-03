El uyuşması neden olur? El uyuşmasına ne iyi gelir?

El uyuşmasıyla başa çıkmak için bazı basit yöntemler vardır. Örneğin düzenli olarak el ve bilek egzersizleri yapmak, el kaslarını güçlendirebilir ve sinir sıkışmasını hafifletebilir. Ayrıca ergonomik olarak tasarlanmış ekipman kullanmak, tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan stresi azaltabilir. Ancak el uyuşması kronik hâle gelirse veya diğer semptomlarla birlikte ortaya çıkarsa, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

El uyuşması neden olur?

Sağ elde uyuşma ve sol el uyuşması çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ve insanı rahatsız eden bir durumdur. Genellikle sinirlerin sıkışması, hasarı veya sinir iletimindeki bozulma sonucunda meydana gelir. El uyuşması neyin belirtisi olabilir sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Sinir sıkışması

Sinir hasarı

Boyun ve omurga problemleri

Kas ve eklem sorunları

Uzun süre elleri ve kolları belirli bir pozisyonda tutmak

Dolaşım sistemi sorunları

Boyun fıtığı

Diyabet

Uyurken el uyuşması neden olur?

Uykuda el uyuşması oldukça yaygın bir durumdur ve genellikle geçici bir sorun olarak kabul edilir. Bu durum belirli vücut pozisyonlarından kaynaklanabilir ve genellikle sinirlerin veya kan damarlarının geçici olarak sıkışması sonucunda meydana gelir. Uyurken el uyuşmasına neden olan bazı yaygın faktörler şunlardır:

Ellerin veya kolların başın altında veya vücudun ağırlığının üzerine geldiği bir pozisyonda uzun süre kalmak, sinirlerin sıkışmasına veya kan akışının kısıtlanmasına neden olabilir.

Özellikle yan yatarken kolların başın altında veya vücudun altında sıkışması, brakial pleksus sinirlerine baskı yapabilir ve el uyuşması hissine neden olabilir.

Ellerdeki kan akışı azalabilir ve el uyuşması hissi oluşabilir. Bu genellikle geçici bir durumdur ve kan dolaşımı normale döndüğünde uyuşma geçer.

Ellerin bilek seviyesinin altında sıkışması, median sinir üzerinde baskı oluşturabilir ve el uyuşması hissine neden olabilir.

El ve parmak uyuşması neden olur?

El ve parmak uyuşması birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bunların en yaygın nedenleri arasında karpal tünel gibi sinir sıkışması problemleri, dolaşım bozuklukları, diyabet gibi sinirlere zarar veren rahatsızlıklar ve boyun fıtığı bulunur. Ayrıca bazı vitamin mineral eksiklikleri, enfeksiyonlar ve yaralanmalar da sol ve sağ el uyuşması ve karıncalanması nedenlerindendir. Ancak insanları en çok korkutan durum sol el ve sol el parmak uyuşmasıdır. Sol el parmak uyuşması kalp krizi ile ilişkilendirilir. Sol el parmak uyuşması nadir durumlarda kalp krizi belirtisi olabilir ancak sol el parmak uyuşması tek başına kalp krizi belirtisi değildir.

El uyuşmasına iyi gelen birçok yöntem vardır. En iyi yöntemler uyuşmanın nedenine bağlıdır. Eğer sinir sıkışmalarına bağlı el uyuşmanız varsa bilek ateli kullanmak, el egzersizi yapmak ya da fizik tedavi ve doktora başvurmak iyi gelecektir. Dolaşım bozukluğuna bağlı el uyuşması varsa el ve parmakları sıcak tutmak, sigara ve alkolü bırakmak, stres seviyesini kontrol etmek önemlidir.

Diyabete bağlı el uyuşmanız mevcutsa kan şekeri kontrolünü sağlamak, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak iyi gelecektir. Eğer boyun fıtığınız varsa fizik tedaviye başvurmanız gerekir. Genel olarak el uyuşması için şunları yapabilirsiniz:

Ellerinizi ve parmaklarınızı dinlendirin.

Ellerinizi ve parmaklarınızı soğuktan koruyun.

Dar giysiler yerine rahat ve bol giysiler giyin.

Ağır yük kaldırmayın veya tekrarlayan hareketler yapmayın.

El ve parmaklarınıza masaj yapabilir ya da el ve parmak egzersizleri yapabilirsiniz.

B12 seviyenizi kontrol ettirin, düşükse takviye kullanın.

Ellerde uyuşma ne eksikliği?

Ellerde uyuşma, birçok farklı eksikliğin veya sorunun belirtisi olabilir. En yaygın eksiklikler şunlardır:

B12 vitamini

D vitamini

Magnezyum

Potasyım

Elde uyuşma için hangi bölüme gidilir?

Ellerde uyuşma ve karıncalanma sinir sıkışması, karpal tünel sendromu, boyun fıtığı gibi sinir sistemiyle ilgili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda nöroloji doktoruna başvurmak gerekir. Elde uyuşma, tendinit, bursit gibi kas-iskelet sistemiyle ilgili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda ortopedi doktoruna başvurmak gerekir.

Elde uyuşma, sinir sıkışması, kas zayıflığı gibi bir sorundan kaynaklanıyorsa fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoruna başvurmak gerekir. Aile hekiminiz, uyuşmanın nedenini teşhis edip gerekli yönlendirmeyi yapabilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





