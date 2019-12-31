El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın

İSTANBUL, (DHA)- İş ve trafik kazaları nedeniyle Türkiye’de el yaralanmaları ve uzuv kayıplarının sıkça görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, “Kopan ya da yaralanan organı tedavi için uygun bir merkeze götürürken kesinlikle buzla direkt temas ettirmeyin. Buz dokuya zarar verir yanmaya neden olur” dedi.

Uzuv yaralanmalarında ilk olarak kanamayı durdurmanın önemli olduğunu belirten Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, turnike yöntemini önermediklerini söyledi. Kanamayı durdurmak için en iyi yöntemin yaranın üzerine bastırmak olduğunu altını çizen Op. Dr. Yiğit Erdağ, “Kanamayı durdurduktan sonra hasta kendisi hareket edebiliyorsa bir sağlık merkezine başvurup bu el yaralanmasının tedavisine dair bilgi almalı” tavsiyesinde bulundu.

“HAYATI RİSK SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Organ kopmalarında doğru merkezi bulmanın hayati önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. Yiğit Erdağ, “Kötü bir iş kazası sonrası organ çok fazla yaralandığı zaman bunun yerine dikilip dikilemeyeceğinin kararını vermeden hasta çok fazla merkez geziyor. Bu da bazen hastalarda kayba neden oluyor. Burada hastanın hayatı riski söz konusu oluyor. O uzvun dikilip dikilemeyeceğine merkezin doğru bir şekilde karar vermesi gerekir. Hasta çok fazla yer gezmeden nihai tedavisine ulaşacaktır” diye konuştu.