Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 7 yaralı

Elazığ-Bingöl Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 34 TM 8216 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 23 AS 314 plakalı araç Bingöl’e 35 kilometre kala çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



