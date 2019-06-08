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Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Elazığ-Bingöl Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun kuruca mevkiinde meydana geldi.

Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 7 yaralı

Elazığ-Bingöl Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 34 TM 8216 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 23 AS 314 plakalı araç Bingöl’e 35 kilometre kala çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 7 yaralı

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