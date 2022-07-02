Elazığ'da akılalmaz olay! Kasayla birlikte veresiye defterini de çalıp resim yapmışlar

Olay, merkeze bağlı Hankendi köyünde meydana geldi. Gece bir araç çalan 2 hırsız, sabaha karşı iş yerleri bulunan köy meydanına geldi. Birkaç iş yerinin kapısını zorlayan fakat açamayan hırsızlar, ardından Salim Dartay’a ait bir fırına camdan girdi. Fırın içerisinde bir şey bulamayan hırsızlar, içerisinde veresiye defterinin olduğu kasayla birlikte, 2 televizyon kumandası, hesap makinesi ve powerbank çaldı. Ardından karşıda bulunan kahvehaneye giren hırsızlar, bir televizyon ve cezveyi çaldı. Çaldıklarını araca yükleyen pişkin hırsızlar ardından olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların iş yerlerine girmesi ve çaldıklarını araca yüklemesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fırıncı Dartay’ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Detaylı çalışma başlatan ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen jandarma ekipleri şüphelilerin M.D. ve C.T. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"VERESİYE DEFTERİNE RESİM YAPMIŞLAR"

Olayı anlatan Salim Dartay, "Biz saat 05.15’te geldik. Hırsız ise bir saat önce içeri girmiş. Camdan içeri girdi, kasamızı aldı. Kasanın içerisinde bazı evraklarımız da vardı. Kasada veresiye defteri de vardı. Yazar kasanın evrakları ve ruhsat içerisindeydi. Onlar da gitti. 2 tane televizyon kumandası ve hesap makinesini almış. Powerbank vardı onu almış. Buradan çıkıp karşı kahveye gitmiş. Oranın televizyonunu ve 1 kilo tütününü almış. Cezveyi de almış. Ne varsa toplamış. Berbere ve diğer alt taraftaki kahveye gitmiş ama açamamış. Şans bizle kahveciye vurdu. Hırsıza sormuşlar 'veresiye defterini ne yaptın?', onlar da 'boştu resim yaptık’ demiş. Veresiye defterini bulamadık. Kasamız ve diğer evrakların hiçbiri gelmedi. Veresiye defterinde yaklaşık 54 tane hesap vardı. Bir kısmı ödemişti ama bir kısmı içerisinde vardı” dedi.

Fırın ustası ise "Allah'tan yağları götürmemiş. İki tane 5 litrelik zeytinyağımız vardı. Onlar kalmış, duruyor yerinde. Onlar gitse paradan daha çok önemli yağlar" diye konuştu.

(İHA)

